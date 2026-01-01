Розгорнути Apollo в один клік.
Редактор анотацій геному для спільної роботи в реальному часі, створений для розподілених біологічних дослідницьких команд.
Виберіть тариф VPS для Apollo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apollo
Apollo є провідною платформою з відкритим вихідним кодом для керованої спільнотою анотації геномів, розробленою проєктом Generic Model Organism Database (GMOD). Побудована на базі переглядача з підтримкою JBrowse, вона дозволяє кураторам з різних установ одночасно редагувати моделі генів, транскрипти та ознаки на спільних референсних геномах — при цьому кожна зміна відстежується, приписується та миттєво стає видимою для співробітників.
Самостійне розміщення Apollo на власному VPS зберігає власні дані анотації всередині інфраструктури, а не на сторонніх серверах. Дослідницькі лабораторії, консорціуми та біотехнологічні команди отримують єдину авторитетну базу даних анотацій, деталізовані дозволи для кожного організму та історію курації, якою вони повністю володіють — без зовнішнього обміну чутливими геномними даними.
Ключові характеристики Apollo
Спільне редагування в реальному часі
Кілька кураторів одночасно редагують той самий геном, а зміни миттєво транслюються за допомогою синхронізації на основі WebSocket.
Переглядач на базі JBrowse
Побудований на геномному браузері JBrowse, що надає кураторам знайому навігацію по треках, пошук та візуалізацію послідовностей одразу після встановлення.
Дозволи для організмів
Деталізований доступ на основі ролей дозволяє адміністраторам призначати права на читання, запис або адміністрування для кожного організму та для кожної групи користувачів.
Історія анотацій
Кожне редагування транскрипту, коментар та зміна функції реєструється з автором та часовою міткою, підтримуючи повний аудит та робочі процеси скасування.
Імпорт GFF3 та FASTA
Завантажуйте референсні геноми та наявні анотації за допомогою стандартних біоінформатичних форматів без необхідності у власницькому перетворенні.
Чому варто запускати Apollo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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