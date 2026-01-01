Apollo є провідною платформою з відкритим вихідним кодом для керованої спільнотою анотації геномів, розробленою проєктом Generic Model Organism Database (GMOD). Побудована на базі переглядача з підтримкою JBrowse, вона дозволяє кураторам з різних установ одночасно редагувати моделі генів, транскрипти та ознаки на спільних референсних геномах — при цьому кожна зміна відстежується, приписується та миттєво стає видимою для співробітників.

Самостійне розміщення Apollo на власному VPS зберігає власні дані анотації всередині інфраструктури, а не на сторонніх серверах. Дослідницькі лабораторії, консорціуми та біотехнологічні команди отримують єдину авторитетну базу даних анотацій, деталізовані дозволи для кожного організму та історію курації, якою вони повністю володіють — без зовнішнього обміну чутливими геномними даними.