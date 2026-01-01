ArchivesSpace — це провідна система управління архівною інформацією з відкритим вихідним кодом, створена архіваріусами для архіваріусів. Вона поєднує комплектування, упорядкування, опис та публічний доступ в єдину програму, яка підтримує повний архівний життєвий цикл — від початкового надходження до онлайн-доступу дослідників.

Самостійне розміщення ArchivesSpace на власному VPS зберігає довідники, записи про надходження та дані користувачів під контролем вашої установи, без плати за кожен запис або прив'язки до постачальника. Вбудований інтерфейс для персоналу, портал публічного доступу, REST API та кінцева точка OAI-PMH надають вашому архіву повну платформу для опису та пошуку, готову до використання.