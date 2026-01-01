Розгорніть ArchivesSpace з інсталяцією в один клік.
Система управління архівною інформацією з відкритим кодом для управління рукописами, записами та цифровими об'єктами.
Виберіть тариф VPS для ArchivesSpace
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ArchivesSpace
ArchivesSpace — це провідна система управління архівною інформацією з відкритим вихідним кодом, створена архіваріусами для архіваріусів. Вона поєднує комплектування, упорядкування, опис та публічний доступ в єдину програму, яка підтримує повний архівний життєвий цикл — від початкового надходження до онлайн-доступу дослідників.
Самостійне розміщення ArchivesSpace на власному VPS зберігає довідники, записи про надходження та дані користувачів під контролем вашої установи, без плати за кожен запис або прив'язки до постачальника. Вбудований інтерфейс для персоналу, портал публічного доступу, REST API та кінцева точка OAI-PMH надають вашому архіву повну платформу для опису та пошуку, готову до використання.
Ключові характеристики ArchivesSpace
Архівний опис
Створюйте та керуйте ресурсами, надходженнями, архівними об'єктами та цифровими об'єктами відповідно до стандартів DACS, ISAD(G) та ISAAR(CPF).
Портал загальнодоступного доступу
Дослідники переглядають пошукові засоби, шукають у колекціях та переглядають цифрові об'єкти через вбудований публічний інтерфейс виявлення.
Експорт EAD та MARCXML
Експортуйте записи ресурсів як EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS або Dublin Core для інтеграції з пошуковими шарами та консорціумними каталогами.
Збирання OAI-PMH
Надавайте доступ до описових метаданих через OAI-PMH, щоб агрегатори, такі як DPLA або Europeana, могли автоматично збирати колекції.
REST API
Документований JSON REST API забезпечує інтеграції з системами цифрового збереження, конвеєрами ETL та користувацькими інтерфейсами.
Чому варто запускати ArchivesSpace у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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