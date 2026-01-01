ClassQuiz — це платформа для вікторин з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, розроблена для вчителів, тренерів та викладачів, які шукають альтернативу комерційним сервісам для вікторин у класі, що поважає конфіденційність. Гравці приєднуються до гри, вводячи PIN-код на будь-якому пристрої, відповідають на запитання в реальному часі та бачать таблиці лідерів у реальному часі після кожного раунду.

Самостійне розміщення ClassQuiz на власному VPS зберігає вміст вікторин, відповіді студентів та дані облікових записів під вашим повним контролем, дозволяє уникнути ліцензійних зборів за кожне місце та працює в шкільних мережах без зовнішніх залежностей. Стек включає API, фоновий обробник, PostgreSQL, Redis та Meilisearch для пошуку вікторин.