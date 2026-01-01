Розгортання ClassQuiz в один клік.
Відкрита альтернатива Kahoot для живих багатокористувацьких вікторин у класі з оцінюванням у реальному часі.
Виберіть тариф VPS для ClassQuiz
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ClassQuiz
ClassQuiz — це платформа для вікторин з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, розроблена для вчителів, тренерів та викладачів, які шукають альтернативу комерційним сервісам для вікторин у класі, що поважає конфіденційність. Гравці приєднуються до гри, вводячи PIN-код на будь-якому пристрої, відповідають на запитання в реальному часі та бачать таблиці лідерів у реальному часі після кожного раунду.
Самостійне розміщення ClassQuiz на власному VPS зберігає вміст вікторин, відповіді студентів та дані облікових записів під вашим повним контролем, дозволяє уникнути ліцензійних зборів за кожне місце та працює в шкільних мережах без зовнішніх залежностей. Стек включає API, фоновий обробник, PostgreSQL, Redis та Meilisearch для пошуку вікторин.
Ключові характеристики ClassQuiz
Мультиплеєр у реальному часі
Проводьте живі вікторини, де гравці приєднуються за допомогою PIN-коду та відповідають на синхронізовані запитання через з'єднання WebSocket.
Створення вікторин
Створюйте питання з кількома варіантами відповідей, ABCD, діапазонні, для голосування та з текстовим введенням, із зображеннями, обмеженнями за часом та оцінюванням за кожну відповідь.
Повнотекстовий пошук
Знаходьте публічні вікторини миттєво завдяки вбудованому індексу Meilisearch, який ранжує результати за назвою, тегами та описом.
Самостійний хостинг приватності
Зберігайте всі дані вікторини, імена гравців та відповіді на власній інфраструктурі без сторонньої телеметрії чи аналітики.
Зберігання зображень
Прикріплюйте зображення до запитань, використовуючи вбудоване локальне сховище або підключіть будь-який S3-сумісний бекенд для необмеженої кількості медіафайлів.
OAuth та SSO
Підключіть Google, GitHub або будь-якого власного постачальника OpenID Connect, щоб вчителі могли увійти за допомогою існуючих шкільних облікових записів.
Чому варто запускати ClassQuiz у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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