Знижка до 68% на ClassQuiz

Розгортання ClassQuiz в один клік.

Відкрита альтернатива Kahoot для живих багатокористувацьких вікторин у класі з оцінюванням у реальному часі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання ClassQuiz в один клік.

Виберіть тариф VPS для ClassQuiz

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ClassQuiz

ClassQuiz — це платформа для вікторин з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, розроблена для вчителів, тренерів та викладачів, які шукають альтернативу комерційним сервісам для вікторин у класі, що поважає конфіденційність. Гравці приєднуються до гри, вводячи PIN-код на будь-якому пристрої, відповідають на запитання в реальному часі та бачать таблиці лідерів у реальному часі після кожного раунду.

Самостійне розміщення ClassQuiz на власному VPS зберігає вміст вікторин, відповіді студентів та дані облікових записів під вашим повним контролем, дозволяє уникнути ліцензійних зборів за кожне місце та працює в шкільних мережах без зовнішніх залежностей. Стек включає API, фоновий обробник, PostgreSQL, Redis та Meilisearch для пошуку вікторин.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ClassQuiz

Мультиплеєр у реальному часі

Проводьте живі вікторини, де гравці приєднуються за допомогою PIN-коду та відповідають на синхронізовані запитання через з'єднання WebSocket.

Створення вікторин

Створюйте питання з кількома варіантами відповідей, ABCD, діапазонні, для голосування та з текстовим введенням, із зображеннями, обмеженнями за часом та оцінюванням за кожну відповідь.

Повнотекстовий пошук

Знаходьте публічні вікторини миттєво завдяки вбудованому індексу Meilisearch, який ранжує результати за назвою, тегами та описом.

Самостійний хостинг приватності

Зберігайте всі дані вікторини, імена гравців та відповіді на власній інфраструктурі без сторонньої телеметрії чи аналітики.

Зберігання зображень

Прикріплюйте зображення до запитань, використовуючи вбудоване локальне сховище або підключіть будь-який S3-сумісний бекенд для необмеженої кількості медіафайлів.

OAuth та SSO

Підключіть Google, GitHub або будь-якого власного постачальника OpenID Connect, щоб вчителі могли увійти за допомогою існуючих шкільних облікових записів.

Чому варто запускати ClassQuiz у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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