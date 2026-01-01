Watcharr — це трекер списку переглянутого з відкритим вихідним кодом, який об'єднує фільми, серіали, аніме та відеоігри в єдину самостійно розміщену бібліотеку. Створений за допомогою Go та SvelteKit, він отримує метадані з TMDB, IGDB, AniList та Jikan, тому кожен запис містить постери, акторський склад та деталі епізодів без ручного введення.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає історію переглядів, рейтинги та активність друзів поза сторонніми сервісами, такими як Trakt або MyAnimeList. Вбудована автентифікація користувачів, синхронізація з Jellyfin та Plex, а також легке сховище SQLite роблять його придатним як для індивідуальних користувачів, так і для домогосподарств та невеликих спільнот.