Розгорніть Watcharr в один клік.
Самохостинговий список переглянутого для фільмів, серіалів, аніме та ігор із сучасним інтерфейсом користувача та вбудованими обліковими записами користувачів.
Виберіть тариф VPS для Watcharr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Watcharr
Watcharr — це трекер списку переглянутого з відкритим вихідним кодом, який об'єднує фільми, серіали, аніме та відеоігри в єдину самостійно розміщену бібліотеку. Створений за допомогою Go та SvelteKit, він отримує метадані з TMDB, IGDB, AniList та Jikan, тому кожен запис містить постери, акторський склад та деталі епізодів без ручного введення.
Самостійне розміщення на власному VPS зберігає історію переглядів, рейтинги та активність друзів поза сторонніми сервісами, такими як Trakt або MyAnimeList. Вбудована автентифікація користувачів, синхронізація з Jellyfin та Plex, а також легке сховище SQLite роблять його придатним як для індивідуальних користувачів, так і для домогосподарств та невеликих спільнот.
Ключові характеристики Watcharr
Уніфіковане відстеження переглядів
Відстежуйте фільми, серіали, аніме та ігри пліч-о-пліч в одній бібліотеці, замість того, щоб жонглювати окремими додатками для кожного типу контенту.
Статус та рейтинги
Позначайте записи як заплановані, переглядаються, завершені, на паузі або відкинуті, та додавайте особисті 10-бальні оцінки та думки до кожної назви.
Багаті джерела метаданих
Отримує постери, акторський склад, списки епізодів та дати виходу з TMDB, IGDB, AniList та Jikan, щоб ваша бібліотека залишалася точною без ручного редагування.
Вбудована автентифікація
Нативні облікові записи користувачів з додатковим входом через Jellyfin, Plex та OIDC дозволяють домогосподарствам та невеликим спільнотам безпечно ділитися екземпляром.
Стрічка активності та друзі
Слідкуйте за іншими користувачами на своєму екземплярі, переглядайте їхні публічні списки та дивіться стрічку в реальному часі змін статусу та нових оцінок.
Легкий бінарний файл Go
Один контейнер із вбудованим SQLite використовує мінімум процесора та пам'яті, тому він комфортно працює на найменших тарифах VPS.
Чому варто запускати Watcharr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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