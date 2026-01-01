agentmemory — це постійна пам'ять з відкритим вихідним кодом для агентів ШІ, що пишуть код, та будь-якого MCP-сумісного клієнта. Він непомітно фіксує дії вашого агента під час кожної сесії, стискає їх у пам'ять з можливістю пошуку і вводить потрібний контекст у наступну сесію, щоб ви припинили повторно пояснювати свою архітектуру, повторно знаходити ті самі помилки і повторно навчати тим самим уподобанням.

Побудований на рушії iii з 4-рівневим конвеєром консолідації та гібридним пошуком BM25, векторним і графовим, agentmemory досягає 95,2% точності вилучення у тесті LongMemEval-S, зменшуючи кількість токенів контексту приблизно на 92%. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає стенограми сесій, спогади та історію відтворення на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без хмари постачальника або тарифікації за кожного агента.