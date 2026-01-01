Розгорніть agentmemory в один клік.
Сервер постійної пам'яті з відкритим вихідним кодом для агентів кодування ШІ — безшумно захоплює, стискає та відновлює контекст протягом кожної сесії.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою agentmemory
agentmemory — це постійна пам'ять з відкритим вихідним кодом для агентів ШІ, що пишуть код, та будь-якого MCP-сумісного клієнта. Він непомітно фіксує дії вашого агента під час кожної сесії, стискає їх у пам'ять з можливістю пошуку і вводить потрібний контекст у наступну сесію, щоб ви припинили повторно пояснювати свою архітектуру, повторно знаходити ті самі помилки і повторно навчати тим самим уподобанням.
Побудований на рушії iii з 4-рівневим конвеєром консолідації та гібридним пошуком BM25, векторним і графовим, agentmemory досягає 95,2% точності вилучення у тесті LongMemEval-S, зменшуючи кількість токенів контексту приблизно на 92%. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає стенограми сесій, спогади та історію відтворення на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без хмари постачальника або тарифікації за кожного агента.
Ключові характеристики agentmemory
Гібридний пошук
Поєднує пошук за ключовими словами BM25, щільними векторами та графами знань за допомогою RRF-злиття, тому агенти знаходять релевантні спогади, незалежно від того, чи пам'ятаєте ви точну фразу, чи лише концепцію.
Автоматичне захоплення
Дванадцять хуків для Claude Code та шість для Codex CLI записують підказки, виклики інструментів та результати без будь-яких ручних викликів збереження — спогади накопичуються виключно завдяки звичайній роботі.
Працює з кожним агентом
Один сервер підтримує MCP, REST та stdio, тому Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider та будь-який клієнт MCP використовують спільний пул пам'яті.
Відтворення сесій
Кожен записаний сеанс можна відтворити у вбудованому переглядачі з функціями відтворення, паузи, керування швидкістю та комбінаціями клавіш для точного налагодження того, що зробив агент і чому.
Чотирирівневий життєвий цикл
Конвеєр консолідації переміщує спостереження з короткострокових до довгострокових рівнів, застосовує згасання та автоматично забуває застарілі спогади, щоб індекс залишався невеликим, а вибірка — точною.
Чому варто запускати agentmemory у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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