Розгорніть Leantime одним кліком.
Платформа для управління проєктами з відкритим кодом, розроблена спеціально для тих, хто не є професійними проєктними менеджерами, поєднує інструменти стратегії, планування та виконання.
Виберіть тариф VPS для Leantime
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Leantime
Leantime – це система управління проєктами з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для команд, яким потрібна потужна координація без складних методологій управління проєктами. Вона поєднує Kanban-дошки, діаграми Ганта, табелі обліку часу, вікі та унікальні стратегічні інструменти, такі як Lean Canvas і SWOT-аналіз, в одній цілісній платформі — доступна більш ніж 20 мовами з підтримкою LDAP та OIDC для корпоративних середовищ.
Самостійне розміщення Leantime на вашому VPS означає необмежену кількість користувачів, необмежену кількість проєктів та відсутність витрат на ліцензування за кожного користувача. Ваші проєктні дані, стратегічні плани та історія команди залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, забезпечені MariaDB для надійного збереження даних.
Ключові характеристики Leantime
Різні перегляди завдань
Перемикайтеся між дошками Канбан, діаграмами Ганта, календарем, списком та табличними поданнями, щоб відповідати тому, як ваша команда вважає за краще працювати.
Інструменти стратегічного планування
Створюйте Lean Canvas, Business Model Canvas та SWOT-аналіз безпосередньо на платформі, щоб узгодити щоденні завдання з бізнес-цілями.
Вбудований облік часу
Реєструйте години за завданнями та проєктами для точного виставлення рахунків, розрахунку заробітної плати та аналізу витрат за проєктами без окремого інструменту.
Необмежена кількість користувачів
Додавайте скільки завгодно членів команди з дозволами на основі ролей для кожного проєкту та без ліцензійних зборів за кожного користувача.
Корпоративна Аутентификація
Підключіться до провайдерів LDAP або OIDC та увімкніть двофакторну автентифікацію для загальноорганізаційних стандартів безпеки.
Чому варто запускати Leantime у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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