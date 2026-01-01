Leantime – це система управління проєктами з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для команд, яким потрібна потужна координація без складних методологій управління проєктами. Вона поєднує Kanban-дошки, діаграми Ганта, табелі обліку часу, вікі та унікальні стратегічні інструменти, такі як Lean Canvas і SWOT-аналіз, в одній цілісній платформі — доступна більш ніж 20 мовами з підтримкою LDAP та OIDC для корпоративних середовищ.

Самостійне розміщення Leantime на вашому VPS означає необмежену кількість користувачів, необмежену кількість проєктів та відсутність витрат на ліцензування за кожного користувача. Ваші проєктні дані, стратегічні плани та історія команди залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, забезпечені MariaDB для надійного збереження даних.