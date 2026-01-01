Uptrace — це платформа моніторингу продуктивності додатків (APM) з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує розподілені трасування, метрики та журнали з додатків, інструментованих OpenTelemetry, в єдиному інтерфейсі. Побудована на ClickHouse для високопродуктивного зберігання телеметрії та PostgreSQL для метаданих, вона надає можливості спостережуваності Datadog та New Relic без ліцензійних зборів за хост або проблем з розміщенням даних.

Самостійне розміщення Uptrace на вашому VPS зберігає всі дані телеметрії на вашій власній інфраструктурі без ціноутворення за спан або за журнал. Будь-який додаток, інструментований за допомогою OpenTelemetry SDK — на Go, Python, Node.js, Java, .NET та інших — може надсилати дані безпосередньо через OTLP без додаткової конфігурації.