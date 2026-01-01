Розгорнути Uptrace в один клік.
APM-платформа з відкритим кодом для розподілених трасувань, метрик і журналів, створена на основі OpenTelemetry.
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Що можна створити за допомогою Uptrace
Uptrace — це платформа моніторингу продуктивності додатків (APM) з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує розподілені трасування, метрики та журнали з додатків, інструментованих OpenTelemetry, в єдиному інтерфейсі. Побудована на ClickHouse для високопродуктивного зберігання телеметрії та PostgreSQL для метаданих, вона надає можливості спостережуваності Datadog та New Relic без ліцензійних зборів за хост або проблем з розміщенням даних.
Самостійне розміщення Uptrace на вашому VPS зберігає всі дані телеметрії на вашій власній інфраструктурі без ціноутворення за спан або за журнал. Будь-який додаток, інструментований за допомогою OpenTelemetry SDK — на Go, Python, Node.js, Java, .NET та інших — може надсилати дані безпосередньо через OTLP без додаткової конфігурації.
Ключові характеристики Uptrace
Розподілене трасування
Візуалізуйте потоки запитів між мікросервісами з повними деталями трасування, графіками полум'я та картами залежностей сервісів, щоб виявити вузькі місця затримки.
Метрики і панелі моніторингу
Сумісний з PromQL механізм метрик з 50+ попередньо налаштованими дашбордами для популярних фреймворків, баз даних та компонентів інфраструктури.
Централізований пошук логів
Приймайте та повнотекстово шукайте структуровані журнали разом із корельованими трасуваннями та метриками в єдиному уніфікованому інтерфейсі запитів.
Сповіщення та повідомлення
Налаштуйте сповіщення на основі порогів або аномалій з маршрутизацією на електронну пошту, Slack, PagerDuty або власні кінцеві точки вебхуків.
OTLP-нативний прийом
Приймайте телеметрію від будь-якого OpenTelemetry SDK через gRPC або HTTP без спеціальних адаптерів, колекторів або пропрієтарних агентів.
Чому варто запускати Uptrace у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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