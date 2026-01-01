Знижка до 68% на FusionDirectory

Розгортання FusionDirectory в один клік.

Веб-керування ідентифікацією для LDAP, Samba, Kerberos, пошти, DNS, DHCP та адміністрування ключів SSH.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання FusionDirectory в один клік.

Виберіть тариф VPS для FusionDirectory

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FusionDirectory

FusionDirectory — це додаток з відкритим вихідним кодом для керування ідентифікацією та доступом, який перетворює стандартний каталог LDAP на керовану платформу для користувачів, груп, поштових облікових записів, спільних ресурсів Samba, об'єктів Kerberos та десятків інших системних служб. Замість того, щоб писати файли ldif або використовувати ldapsearch з командного рядка, адміністратори працюють у веб-інтерфейсі, який розуміє схеми служб, до яких вони підключаються.

Самостійне розміщення FusionDirectory на VPS дозволяє повністю контролювати каталог — систему обліку для кожного облікового запису у вашій мережі. Це розгортання включає бекенд OpenLDAP, попередньо завантажений необхідними схемами FusionDirectory, тому веб-інтерфейс та каталог, яким він керує, запускаються разом як єдиний стек програм.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FusionDirectory

Веб-базоване адміністрування LDAP

Керуйте користувачами, групами, організаційними підрозділами та ACL у браузері без написання файлів ldif або запуску ldapadd з терміналу.

Samba і Kerberos

Створюйте облікові записи спільного доступу до файлів Samba та принципали Kerberos безпосередньо із записів користувачів, підтримуючи синхронізацію мережевих служб Windows та SSO з каталогом.

Архітектура плагінів

Розширте каталог за допомогою додаткових модулів для пошти, DNS, DHCP, SSH-ключів, правил sudo, сертифікатів та політик паролів — увімкніть лише ті, що вам потрібні.

Комплектний OpenLDAP

Постачається з бекендом OpenLDAP, попередньо завантаженим схемами FusionDirectory, тому каталог готовий до керування одразу після розгортання.

Журнал аудиту

Вбудований плагін аудиту записує кожну зміну каталогу із зазначенням, хто, що і коли, підтримуючи перевірки відповідності та криміналістичні розслідування.

Управління політикою паролів

Налаштуйте складність паролів, термін дії та правила блокування через інтерфейс користувача та застосовуйте їх до груп користувачів з одного екрана.

Чому варто запускати FusionDirectory у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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