FusionDirectory — це додаток з відкритим вихідним кодом для керування ідентифікацією та доступом, який перетворює стандартний каталог LDAP на керовану платформу для користувачів, груп, поштових облікових записів, спільних ресурсів Samba, об'єктів Kerberos та десятків інших системних служб. Замість того, щоб писати файли ldif або використовувати ldapsearch з командного рядка, адміністратори працюють у веб-інтерфейсі, який розуміє схеми служб, до яких вони підключаються.

Самостійне розміщення FusionDirectory на VPS дозволяє повністю контролювати каталог — систему обліку для кожного облікового запису у вашій мережі. Це розгортання включає бекенд OpenLDAP, попередньо завантажений необхідними схемами FusionDirectory, тому веб-інтерфейс та каталог, яким він керує, запускаються разом як єдиний стек програм.