Розгортання FusionDirectory в один клік.
Веб-керування ідентифікацією для LDAP, Samba, Kerberos, пошти, DNS, DHCP та адміністрування ключів SSH.
Виберіть тариф VPS для FusionDirectory
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FusionDirectory
FusionDirectory — це додаток з відкритим вихідним кодом для керування ідентифікацією та доступом, який перетворює стандартний каталог LDAP на керовану платформу для користувачів, груп, поштових облікових записів, спільних ресурсів Samba, об'єктів Kerberos та десятків інших системних служб. Замість того, щоб писати файли ldif або використовувати ldapsearch з командного рядка, адміністратори працюють у веб-інтерфейсі, який розуміє схеми служб, до яких вони підключаються.
Самостійне розміщення FusionDirectory на VPS дозволяє повністю контролювати каталог — систему обліку для кожного облікового запису у вашій мережі. Це розгортання включає бекенд OpenLDAP, попередньо завантажений необхідними схемами FusionDirectory, тому веб-інтерфейс та каталог, яким він керує, запускаються разом як єдиний стек програм.
Ключові характеристики FusionDirectory
Веб-базоване адміністрування LDAP
Керуйте користувачами, групами, організаційними підрозділами та ACL у браузері без написання файлів ldif або запуску ldapadd з терміналу.
Samba і Kerberos
Створюйте облікові записи спільного доступу до файлів Samba та принципали Kerberos безпосередньо із записів користувачів, підтримуючи синхронізацію мережевих служб Windows та SSO з каталогом.
Архітектура плагінів
Розширте каталог за допомогою додаткових модулів для пошти, DNS, DHCP, SSH-ключів, правил sudo, сертифікатів та політик паролів — увімкніть лише ті, що вам потрібні.
Комплектний OpenLDAP
Постачається з бекендом OpenLDAP, попередньо завантаженим схемами FusionDirectory, тому каталог готовий до керування одразу після розгортання.
Журнал аудиту
Вбудований плагін аудиту записує кожну зміну каталогу із зазначенням, хто, що і коли, підтримуючи перевірки відповідності та криміналістичні розслідування.
Управління політикою паролів
Налаштуйте складність паролів, термін дії та правила блокування через інтерфейс користувача та застосовуйте їх до груп користувачів з одного екрана.
Чому варто запускати FusionDirectory у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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