RomM — це комплексна платформа для самостійного розміщення для керування ROM-файлами, яка перетворює розрізнені ігрові файли на організовану бібліотеку з можливістю пошуку. Вона автоматично збагачує вашу колекцію обкладинками, знімками екрана та описами з IGDB та MobyGames, підтримуючи сотні платформ від аркадних класичних ігор до сучасних консолей.

Самостійне розміщення RomM означає, що ваша колекція ігор залишається на вашій власній інфраструктурі — жодних проблем з умовами використання хмарного сховища, жодного обмеження пропускної здатності та жодних щомісячних платежів. Ви контролюєте, хто має доступ, а ваша бібліотека зростає без обмежень, коли ви додаєте нові платформи або повні набори колекцій.