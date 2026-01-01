Розгортайте RomM: інсталяція в один клік.
Менеджер ROM для самостійного розміщення, який організовує колекції ретро-ігор з метаданими, обкладинками та ігровим процесом у браузері.
Виберіть тариф VPS для RomM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RomM
RomM — це комплексна платформа для самостійного розміщення для керування ROM-файлами, яка перетворює розрізнені ігрові файли на організовану бібліотеку з можливістю пошуку. Вона автоматично збагачує вашу колекцію обкладинками, знімками екрана та описами з IGDB та MobyGames, підтримуючи сотні платформ від аркадних класичних ігор до сучасних консолей.
Самостійне розміщення RomM означає, що ваша колекція ігор залишається на вашій власній інфраструктурі — жодних проблем з умовами використання хмарного сховища, жодного обмеження пропускної здатності та жодних щомісячних платежів. Ви контролюєте, хто має доступ, а ваша бібліотека зростає без обмежень, коли ви додаєте нові платформи або повні набори колекцій.
Ключові характеристики RomM
Автоматичні метадані
Отримує обкладинки, знімки екрана та описи з IGDB та MobyGames, усуваючи години ручної каталогізації для великих колекцій.
Ігровий процес у браузері
Грайте в ігри безпосередньо в браузері через EmulatorJS та RuffleRS без встановлення емуляторів на кожен пристрій.
Підтримка кількох платформ
Організовує колекції, що охоплюють NES, SNES, PlayStation, аркадні ігри та сотні інших платформ, під єдиним інтерфейсом.
Права доступу користувача
Деталізований контроль доступу дозволяє ділитися бібліотекою з родиною або друзями, зберігаючи при цьому обмеженими адміністративні функції.
Багатофайлове групування ігор
Автоматично виявляє та групує багатодискові назви, регіональні варіанти та ревізії, щоб кожна гра відображалася як один запис.
Чому варто запускати RomM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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