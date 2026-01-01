LubeLogger — це спеціалізована платформа для керування для автолюбителів, власників автопарків та всіх, хто хоче ретельно відстежувати стан своїх автомобілів. Самостійно розмістивши LubeLogger, ви створюєте приватний, постійний запис кожної заміни мастила, ремонту та заправки пального для кожного автомобіля, яким ви володієте — без доступу третіх сторін та без абонентської плати.

На відміну від звичайних електронних таблиць або мобільних додатків з рекламою, LubeLogger пропонує спеціалізований інтерфейс, розроблений для тонкощів технічного обслуговування автомобілів, з нагадуваннями на основі пробігу, аналітикою витрати пального та зберіганням квитанцій, що дозволяє тримати весь ваш автопарк організованим в одному місці.