Розгорнути LubeLogger в один клік.
Найкращий трекер для обслуговування транспортних засобів та пального з самостійним розміщенням, щоб підтримувати автопарк у відмінному стані.
Виберіть тариф VPS для LubeLogger
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LubeLogger
LubeLogger — це спеціалізована платформа для керування для автолюбителів, власників автопарків та всіх, хто хоче ретельно відстежувати стан своїх автомобілів. Самостійно розмістивши LubeLogger, ви створюєте приватний, постійний запис кожної заміни мастила, ремонту та заправки пального для кожного автомобіля, яким ви володієте — без доступу третіх сторін та без абонентської плати.
На відміну від звичайних електронних таблиць або мобільних додатків з рекламою, LubeLogger пропонує спеціалізований інтерфейс, розроблений для тонкощів технічного обслуговування автомобілів, з нагадуваннями на основі пробігу, аналітикою витрати пального та зберіганням квитанцій, що дозволяє тримати весь ваш автопарк організованим в одному місці.
Ключові характеристики LubeLogger
Відстеження історії обслуговування
Ведіть детальний журнал кожного завдання з ремонту та обслуговування, виконаного на ваших транспортних засобах, із зазначенням дат, витрат та приміток.
Аналітика економії палива
Відстежуйте споживання пального та витрати з часом завдяки автоматичним розрахункам MPG та діаграмам витрат.
Сховище документів
Завантажуйте та зберігайте цифрові копії квитанцій, реєстраційних документів та страхових карток для миттєвого доступу.
Розумні нагадування
Отримуйте сповіщення про майбутню заміну оливи, ротацію шин та перевірки на основі пробігу або графіка вашого автомобіля.
Чому варто запускати LubeLogger у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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