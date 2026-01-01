Keila — це платформа для розсилок та email-маркетингу з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє вам розширювати, сегментувати та охоплювати список підписників без залежності від Mailchimp, Brevo або інших комерційних SaaS-рішень. Створена на Elixir та Phoenix для високої доставлюваності та паралельної пропускної здатності, вона надає чистий редактор з функцією перетягування, автоматизовані кампанії, A/B тестування, сегментацію підписників та потоки подвійного підтвердження підписки — все це підтримується вашим власним SMTP-провайдером, щоб ви зберігали повний контроль над репутацією відправника та контактними даними.

Самостійне розміщення Keila на вашому VPS надає розсилкам, незалежним видавцям та малому бізнесу необмежену кількість підписників та розсилок без ціноутворення за контакт, яке болісно зростає після кількох тисяч читачів. Підключіть будь-якого SMTP-провайдера — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ваш власний postfix — і повністю контролюйте відносини з кожним підписником.