Розгорніть Keila в один клік.
Платформа для розсилок та email-маркетингу з відкритим вихідним кодом, створена як самостійна альтернатива Mailchimp, Brevo та Sendinblue.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Keila
Keila — це платформа для розсилок та email-маркетингу з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє вам розширювати, сегментувати та охоплювати список підписників без залежності від Mailchimp, Brevo або інших комерційних SaaS-рішень. Створена на Elixir та Phoenix для високої доставлюваності та паралельної пропускної здатності, вона надає чистий редактор з функцією перетягування, автоматизовані кампанії, A/B тестування, сегментацію підписників та потоки подвійного підтвердження підписки — все це підтримується вашим власним SMTP-провайдером, щоб ви зберігали повний контроль над репутацією відправника та контактними даними.
Самостійне розміщення Keila на вашому VPS надає розсилкам, незалежним видавцям та малому бізнесу необмежену кількість підписників та розсилок без ціноутворення за контакт, яке болісно зростає після кількох тисяч читачів. Підключіть будь-якого SMTP-провайдера — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ваш власний postfix — і повністю контролюйте відносини з кожним підписником.
Ключові характеристики Keila
Редактор з функцією перетягування
Візуальний редактор розсилок з багаторазовими блоками, завантаженням зображень та попереднім переглядом у реальному часі робить розробку кампаній доступною для нерозробників.
Сегментація підписників
Визначте сегменти на основі тегів підписки, користувацьких полів або шаблонів активності, а потім надсилайте цільові кампанії певним сегментам аудиторії.
Підтвердження подвійного підтвердження
Вбудований механізм підтвердження за замовчуванням забезпечує подвійну згоду, захищаючи репутацію відправника та забезпечуючи відповідність вимогам CAN-SPAM і GDPR.
Підключіть власний SMTP
Підключіть будь-якого SMTP-провайдера — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, або власний postfix — і керуйте доставкою та репутацією відправника.
Аналітика відкриттів та кліків
Відстеження відкриттів та кліків для кожної кампанії з показниками відписок та звітами про відмови допомагає з часом покращувати теми листів та їхній вміст.
API і вебхуки
Повна інтеграція REST API та вебхуків дозволяє автоматично синхронізувати підписників із зовнішніх CRM, платформ електронної комерції або форм реєстрації.
Чому варто запускати Keila у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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