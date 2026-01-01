Знижка до 68% на Keila

Розгорніть Keila в один клік.

Платформа для розсилок та email-маркетингу з відкритим вихідним кодом, створена як самостійна альтернатива Mailchimp, Brevo та Sendinblue.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Keila в один клік.

Виберіть тариф VPS для Keila

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Keila

Keila — це платформа для розсилок та email-маркетингу з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє вам розширювати, сегментувати та охоплювати список підписників без залежності від Mailchimp, Brevo або інших комерційних SaaS-рішень. Створена на Elixir та Phoenix для високої доставлюваності та паралельної пропускної здатності, вона надає чистий редактор з функцією перетягування, автоматизовані кампанії, A/B тестування, сегментацію підписників та потоки подвійного підтвердження підписки — все це підтримується вашим власним SMTP-провайдером, щоб ви зберігали повний контроль над репутацією відправника та контактними даними.

Самостійне розміщення Keila на вашому VPS надає розсилкам, незалежним видавцям та малому бізнесу необмежену кількість підписників та розсилок без ціноутворення за контакт, яке болісно зростає після кількох тисяч читачів. Підключіть будь-якого SMTP-провайдера — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ваш власний postfix — і повністю контролюйте відносини з кожним підписником.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Keila

Редактор з функцією перетягування

Візуальний редактор розсилок з багаторазовими блоками, завантаженням зображень та попереднім переглядом у реальному часі робить розробку кампаній доступною для нерозробників.

Сегментація підписників

Визначте сегменти на основі тегів підписки, користувацьких полів або шаблонів активності, а потім надсилайте цільові кампанії певним сегментам аудиторії.

Підтвердження подвійного підтвердження

Вбудований механізм підтвердження за замовчуванням забезпечує подвійну згоду, захищаючи репутацію відправника та забезпечуючи відповідність вимогам CAN-SPAM і GDPR.

Підключіть власний SMTP

Підключіть будь-якого SMTP-провайдера — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, або власний postfix — і керуйте доставкою та репутацією відправника.

Аналітика відкриттів та кліків

Відстеження відкриттів та кліків для кожної кампанії з показниками відписок та звітами про відмови допомагає з часом покращувати теми листів та їхній вміст.

API і вебхуки

Повна інтеграція REST API та вебхуків дозволяє автоматично синхронізувати підписників із зовнішніх CRM, платформ електронної комерції або форм реєстрації.

Чому варто запускати Keila у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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