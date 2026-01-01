Розгорніть Baikal за допомогою встановлення в один клік.
Легкий сервер CalDAV і CardDAV з самостійним розміщенням для синхронізації календарів, завдань і контактів на всіх пристроях.
Виберіть тариф VPS для Baikal
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Baikal
Baikal — це легкий самохостинговий CalDAV та CardDAV сервер, побудований на основі відомої PHP-бібліотеки sabre/dav. Він надає приватне сховище для календарів, подій, завдань та контактів, які синхронізуються з iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook та будь-яким іншим клієнтом, що підтримує стандартні протоколи CalDAV та CardDAV.
Самостійне розміщення Baikal на власному VPS зберігає особисті та командні дані планування всередині вашої інфраструктури замість стороннього календарного сервісу. Його розмір навмисно невеликий — один PHP-контейнер, що працює на базі SQLite або MySQL — тому він легко розміщується на невеликому VPS, при цьому підтримуючи кількох користувачів, спільні адресні книги та деталізований контроль доступу через вбудований адміністративний інтерфейс.
Ключові характеристики Baikal
CalDAV і CardDAV
Сумісна зі стандартами синхронізація календаря та контактів з iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 та будь-яким іншим клієнтом CalDAV/CardDAV.
Багатокористувацькі акаунти
Створюйте окремі облікові записи користувачів з власними календарями, завданнями та адресними книгами, усіма, якими можна керувати з єдиного веб-інтерфейсу адміністратора.
Загальні колекції
Діліться певними календарями або адресними книгами з іншими користувачами в межах того ж екземпляра для планування роботи команди та синхронізації контактів.
Компактність
Один PHP-контейнер, що працює з sabre/dav на SQLite або MySQL — достатньо малий, щоб працювати поряд з іншими самостійно розміщеними сервісами на скромному VPS.
Адмін веб-інтерфейс
Керуйте користувачами, календарями, адресними книгами та основними налаштуваннями сервера з вбудованої панелі керування на основі браузера замість редагування конфігураційних файлів.
Чому варто запускати Baikal у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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