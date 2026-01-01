Baikal — це легкий самохостинговий CalDAV та CardDAV сервер, побудований на основі відомої PHP-бібліотеки sabre/dav. Він надає приватне сховище для календарів, подій, завдань та контактів, які синхронізуються з iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook та будь-яким іншим клієнтом, що підтримує стандартні протоколи CalDAV та CardDAV.

Самостійне розміщення Baikal на власному VPS зберігає особисті та командні дані планування всередині вашої інфраструктури замість стороннього календарного сервісу. Його розмір навмисно невеликий — один PHP-контейнер, що працює на базі SQLite або MySQL — тому він легко розміщується на невеликому VPS, при цьому підтримуючи кількох користувачів, спільні адресні книги та деталізований контроль доступу через вбудований адміністративний інтерфейс.