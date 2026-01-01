Apache Answer – це платформа запитань і відповідей з відкритим вихідним кодом, створена на Go та React, розроблена, щоб допомогти командам і спільнотам обмінюватися знаннями через інтерфейс запитань і відповідей, що піддається пошуку та є організованим. На відміну від звичайних форумів, кожен елемент — тегування, репутація, інструменти модерації та система плагінів — спеціально створений для структурованого збору та пошуку знань.

Самостійне розміщення Apache Answer зберігає внутрішні знання вашої організації на вашій власній інфраструктурі, без витрат на ліцензування за користувача та доступу до даних третіх сторін. У міру зростання вашої спільноти ви контролюєте конфігурацію, інтеграції та масштабування, не будучи обмеженими дорожньою картою функцій або тарифними планами постачальника SaaS.