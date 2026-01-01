Розгорніть Bichon в один клік.
Самостійно розміщений архіватор електронної пошти на Rust з IMAP, OAuth2 та повнотекстовим пошуком для довгострокового збереження поштових скриньок.
Виберіть тариф VPS для Bichon
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bichon
Bichon — це сервер для архівування електронної пошти з відкритим вихідним кодом, написаний на Rust. Він підключається до IMAP-акаунтів, поступово завантажує повідомлення за допомогою синхронізації на основі UID, створює індекс повнотекстового пошуку Tantivy та надає чистий REST API з вбудованим веб-інтерфейсом для пошуку, перегляду та експорту заархівованої пошти.
Самостійне розміщення Bichon на власному VPS зберігає кожне заархівоване повідомлення, вкладення та облікові дані всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Облікові дані облікових записів шифруються в стані спокою за допомогою AES-256-GCM, токени OAuth 2.0 автоматично оновлюються, а кілька поштових скриньок завантажуються одночасно — що робить Bichon швидкою, приватною альтернативою комерційним службам архівування електронної пошти без плати за кожну поштову скриньку.
Ключові характеристики Bichon
Повнотекстовий пошук
Індексування на базі Tantivy по всьому вмісту повідомлень, заголовкам та вкладенням повертає результати за мілісекунди з фасетними фільтрами та групуванням потоків.
IMAP і OAuth2 синхронізація
Підключається до будь-якого IMAP-сервера, використовуючи автентифікацію за допомогою пароля (PLAIN/LOGIN) або OAuth 2.0 (XOAUTH2), з автоматичним оновленням токенів для облікових записів Gmail та Microsoft.
Інкрементне архівування
Інкрементна синхронізація на основі UID завантажує лише нові повідомлення під час кожного проходу, зберігаючи низьке використання трафіку та сховища для кількох одночасних поштових скриньок.
Зашифровані облікові дані
Усі облікові дані IMAP та OAuth шифруються в стані спокою за допомогою AES-256-GCM, використовуючи ключ, отриманий з пароля шифрування, встановленого під час розгортання.
Багатокористувацький RBAC
Керування доступом на основі ролей дозволяє надавати дозволи для кожного облікового запису додатковим користувачам для спільних архівів, з повним журналом аудиту подій доступу.
Чому варто запускати Bichon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.