Знижка до 68% на Bichon

Розгорніть Bichon в один клік.

Самостійно розміщений архіватор електронної пошти на Rust з IMAP, OAuth2 та повнотекстовим пошуком для довгострокового збереження поштових скриньок.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Bichon в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bichon

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bichon

Bichon — це сервер для архівування електронної пошти з відкритим вихідним кодом, написаний на Rust. Він підключається до IMAP-акаунтів, поступово завантажує повідомлення за допомогою синхронізації на основі UID, створює індекс повнотекстового пошуку Tantivy та надає чистий REST API з вбудованим веб-інтерфейсом для пошуку, перегляду та експорту заархівованої пошти.

Самостійне розміщення Bichon на власному VPS зберігає кожне заархівоване повідомлення, вкладення та облікові дані всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Облікові дані облікових записів шифруються в стані спокою за допомогою AES-256-GCM, токени OAuth 2.0 автоматично оновлюються, а кілька поштових скриньок завантажуються одночасно — що робить Bichon швидкою, приватною альтернативою комерційним службам архівування електронної пошти без плати за кожну поштову скриньку.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bichon

Повнотекстовий пошук

Індексування на базі Tantivy по всьому вмісту повідомлень, заголовкам та вкладенням повертає результати за мілісекунди з фасетними фільтрами та групуванням потоків.

IMAP і OAuth2 синхронізація

Підключається до будь-якого IMAP-сервера, використовуючи автентифікацію за допомогою пароля (PLAIN/LOGIN) або OAuth 2.0 (XOAUTH2), з автоматичним оновленням токенів для облікових записів Gmail та Microsoft.

Інкрементне архівування

Інкрементна синхронізація на основі UID завантажує лише нові повідомлення під час кожного проходу, зберігаючи низьке використання трафіку та сховища для кількох одночасних поштових скриньок.

Зашифровані облікові дані

Усі облікові дані IMAP та OAuth шифруються в стані спокою за допомогою AES-256-GCM, використовуючи ключ, отриманий з пароля шифрування, встановленого під час розгортання.

Багатокористувацький RBAC

Керування доступом на основі ролей дозволяє надавати дозволи для кожного облікового запису додатковим користувачам для спільних архівів, з повним журналом аудиту подій доступу.

Чому варто запускати Bichon у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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