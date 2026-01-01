Bichon — це сервер для архівування електронної пошти з відкритим вихідним кодом, написаний на Rust. Він підключається до IMAP-акаунтів, поступово завантажує повідомлення за допомогою синхронізації на основі UID, створює індекс повнотекстового пошуку Tantivy та надає чистий REST API з вбудованим веб-інтерфейсом для пошуку, перегляду та експорту заархівованої пошти.

Самостійне розміщення Bichon на власному VPS зберігає кожне заархівоване повідомлення, вкладення та облікові дані всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Облікові дані облікових записів шифруються в стані спокою за допомогою AES-256-GCM, токени OAuth 2.0 автоматично оновлюються, а кілька поштових скриньок завантажуються одночасно — що робить Bichon швидкою, приватною альтернативою комерційним службам архівування електронної пошти без плати за кожну поштову скриньку.