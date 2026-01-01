Artalk — це самостійно розміщувана система коментарів, що складається з високопродуктивного Go-сервера та мінімального віджету на чистому JavaScript, який вбудовується на будь-який вебсайт або блог за допомогою одного тегу скрипту. На відміну від хмарних платформ коментарів, Artalk зберігає всі коментарі, дані користувачів та історію модерації на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без доступу третіх сторін, збору даних та абонентської плати.

Бекенд підтримує SQLite одразу після встановлення з можливістю міграції на MySQL або PostgreSQL у міру зростання трафіку. Інструменти модерації, сповіщення електронною поштою, соціальний вхід, фільтрація спаму, CAPTCHA та повна бічна панель адміністратора — все це включено. Самостійне розміщення на VPS означає, що дані ваших коментарів відповідають вашим політикам зберігання та конфіденційності, а не умовам надання послуг платформи.