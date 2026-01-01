Встановлення Artalk в один клік.
Легка самостійно розміщена система коментарів з бекендом на Go та віджетом JavaScript розміром 40 КБ, який вбудовується на будь-який вебсайт.
Виберіть тариф VPS для Artalk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Artalk
Artalk — це самостійно розміщувана система коментарів, що складається з високопродуктивного Go-сервера та мінімального віджету на чистому JavaScript, який вбудовується на будь-який вебсайт або блог за допомогою одного тегу скрипту. На відміну від хмарних платформ коментарів, Artalk зберігає всі коментарі, дані користувачів та історію модерації на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без доступу третіх сторін, збору даних та абонентської плати.
Бекенд підтримує SQLite одразу після встановлення з можливістю міграції на MySQL або PostgreSQL у міру зростання трафіку. Інструменти модерації, сповіщення електронною поштою, соціальний вхід, фільтрація спаму, CAPTCHA та повна бічна панель адміністратора — все це включено. Самостійне розміщення на VPS означає, що дані ваших коментарів відповідають вашим політикам зберігання та конфіденційності, а не умовам надання послуг платформи.
Ключові характеристики Artalk
Вбудувати на будь-який сайт
Єдиний фрагмент JavaScript розміром 40 КБ підключає будь-який вебсайт або статичний блог до вашого екземпляра Artalk — не потрібна залежність від фреймворку чи етап збірки.
Управління багатьох сайтів
Один екземпляр Artalk керує коментарями на кількох сайтах з окремими обліковими записами адміністратора, чергами модерації та налаштуваннями сповіщень для кожного сайту.
Спам та CAPTCHA
Вбудовані інтеграції фільтрації спаму Akismet, Tencent та Aliyun, а також опції CAPTCHA: зображення, слайд, reCAPTCHA, hCaptcha та Turnstile захищають розділи коментарів від ботів.
Вхід через соцмережі
Коментатори автентифікуються через GitHub, Google, Discord та 20 інших провайдерів OAuth, зменшуючи перешкоди та прив'язуючи коментарі до реальних ідентичностей.
Бічна панель адміна
Вбудована бічна панель дозволяє адміністраторам сайту переглядати, схвалювати, закріплювати та видаляти коментарі, керувати користувачами та переглядати статистику сторінки, не виходячи з інтерфейсу коментарів.
Чому варто запускати Artalk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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