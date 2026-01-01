Pinry — це дошка зображень з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, яка дозволяє збирати, позначати тегами та переглядати зображення, відео та веб-сторінки у візуально привабливому плитковому макеті — схоже на Pinterest, але повністю під вашим контролем. Він поєднує бекенд на Django REST Framework з фронтендом на Vue.js і постачається як єдиний контейнер Docker, що працює на SQLite, для налаштування без залежностей.

Самостійне розміщення Pinry означає, що ваша особиста колекція залишається приватною на власному VPS, без алгоритмічних стрічок, реклами та без необхідності облікового запису для перегляду, якщо ви ввімкнете публічний доступ. Підтримка кількох користувачів, публічні та приватні дошки, сумісність із розширеннями браузера та повний REST API роблять його придатним як для особистих колекцій, так і для невеликих команд для співпраці.