Розгорнути Pinry в один клік.
Самостійно розміщена дошка зображень у стилі Pinterest для збереження, тегування та організації зображень і відео.
Виберіть тариф VPS для Pinry
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pinry
Pinry — це дошка зображень з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, яка дозволяє збирати, позначати тегами та переглядати зображення, відео та веб-сторінки у візуально привабливому плитковому макеті — схоже на Pinterest, але повністю під вашим контролем. Він поєднує бекенд на Django REST Framework з фронтендом на Vue.js і постачається як єдиний контейнер Docker, що працює на SQLite, для налаштування без залежностей.
Самостійне розміщення Pinry означає, що ваша особиста колекція залишається приватною на власному VPS, без алгоритмічних стрічок, реклами та без необхідності облікового запису для перегляду, якщо ви ввімкнете публічний доступ. Підтримка кількох користувачів, публічні та приватні дошки, сумісність із розширеннями браузера та повний REST API роблять його придатним як для особистих колекцій, так і для невеликих команд для співпраці.
Ключові характеристики Pinry
Пошук за тегами
Призначте кілька тегів кожному піну та миттєво фільтруйте всю колекцію за тегом — вкладені папки не потрібні.
Багатокористувацькі дошки
Створюйте окремі дошки для кожного користувача та керуйте видимістю за допомогою налаштувань публічного або приватного доступу для кожної дошки.
Підтримка розширень браузера
Зберігайте зображення безпосередньо з будь-якої веб-сторінки на дошку Pinry за допомогою офіційного розширення для браузера.
REST API
Автоматизуйте створення пінів та керуйте колекціями програмно через вбудований API Django REST Framework.
Мультиархітектурний образ Docker
Офіційний образ підтримує AMD64, ARMv7 та ARMv8 — працює на стандартних VPS-серверах і ARM-платах.
Чому варто запускати Pinry у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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