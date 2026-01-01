SABnzbd — це провідний завантажувач Usenet з відкритим вихідним кодом, який автоматизує весь процес від файлу NZB до готового файлу: паралельне завантаження з кількох серверів, перевірка цілісності PAR2, автоматичне відновлення та розпакування архівів — усе без ручних кроків. Він є основою робочих процесів автоматизації медіа понад десять років.

Самостійний хостинг SABnzbd на VPS забезпечує цілодобову доступність для моніторингу RSS та черг завантажень без необхідності тримати домашній комп'ютер увімкненим. Пропускна здатність центрів обробки даних часто перевищує швидкість домашнього інтернету, а завантаження зберігаються на сховищі VPS для подальшої потокової передачі або отримання через Sonarr, Radarr та ширший стек автоматизації медіа.