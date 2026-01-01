Встановити SABnzbd в один клік.
Автоматичний завантажувач бінарних файлів Usenet, який ставить у чергу, перевіряє та розпаковує файли NZB без ручного втручання.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SABnzbd
SABnzbd — це провідний завантажувач Usenet з відкритим вихідним кодом, який автоматизує весь процес від файлу NZB до готового файлу: паралельне завантаження з кількох серверів, перевірка цілісності PAR2, автоматичне відновлення та розпакування архівів — усе без ручних кроків. Він є основою робочих процесів автоматизації медіа понад десять років.
Самостійний хостинг SABnzbd на VPS забезпечує цілодобову доступність для моніторингу RSS та черг завантажень без необхідності тримати домашній комп'ютер увімкненим. Пропускна здатність центрів обробки даних часто перевищує швидкість домашнього інтернету, а завантаження зберігаються на сховищі VPS для подальшої потокової передачі або отримання через Sonarr, Radarr та ширший стек автоматизації медіа.
Ключові характеристики SABnzbd
Автоматична обробка NZB
Автоматично обробляє весь конвеєр завантаження — отримує, перевіряє за допомогою PAR2, відновлює незавершені файли та розпаковує архіви без втручання користувача.
Підтримка кількох серверів
Підключається до кількох провайдерів Usenet з пріоритетним упорядкуванням та конфігурацією заповнювальних серверів для завершення завантажень попри неповне покриття статей.
Інтеграція Sonarr і Radarr
Виступає клієнтом для завантаження для популярного стеку автоматизації медіа arr, що забезпечує повністю автоматизовані робочі процеси отримання телевізійних шоу та фільмів.
Планування трафіку
Встановіть обмеження швидкості та активні години, щоб завантаження не конкурували з іншими службами у періоди пікового використання.
Моніторинг RSS-стрічки
Відстежує RSS-стрічки з індексаторів Usenet та автоматично запускає завантаження, коли публікується новий вміст, що відповідає вашим фільтрам.
Чому варто запускати SABnzbd у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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