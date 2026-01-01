Glance – це самостійна панель, що базується на Go, яка централізує ваші важливі інформаційні потоки на одній настроюваній сторінці. Вона підтримує широку колекцію віджетів — RSS-канали, прогнози погоди, Hacker News, Reddit, YouTube-канали, статистику серверів, статус контейнерів Docker та багато іншого — які оновлюються в реальному часі з мінімальним споживанням ресурсів.

Розміщення Glance на вашому VPS зберігає конфіденційність ваших особистих потоків даних і дозволяє інтегруватися з внутрішніми API та сервісами, недоступними для хмарних альтернатив. Конфігурація за замовчуванням створюється автоматично при першому запуску, щоб ви могли отримати доступ до робочої панелі одразу після розгортання.