Розгорніть Glance: встановлення в один клік.
Легка самостійно розміщувана панель керування, яка об'єднує RSS-стрічки, погоду, статистику сервера та інше в єдиному вікні.
Виберіть тариф VPS для Glance
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Glance
Glance – це самостійна панель, що базується на Go, яка централізує ваші важливі інформаційні потоки на одній настроюваній сторінці. Вона підтримує широку колекцію віджетів — RSS-канали, прогнози погоди, Hacker News, Reddit, YouTube-канали, статистику серверів, статус контейнерів Docker та багато іншого — які оновлюються в реальному часі з мінімальним споживанням ресурсів.
Розміщення Glance на вашому VPS зберігає конфіденційність ваших особистих потоків даних і дозволяє інтегруватися з внутрішніми API та сервісами, недоступними для хмарних альтернатив. Конфігурація за замовчуванням створюється автоматично при першому запуску, щоб ви могли отримати доступ до робочої панелі одразу після розгортання.
Ключові характеристики Glance
Єдина агрегація стрічок
Отримуйте RSS-стрічки, дописи Reddit, Hacker News та оновлення соціальних мереж в єдину прокручувану панель керування.
Моніторинг серверів та контейнерів
Відстежуйте статус контейнерів Docker та метрики сервера разом зі стрічками контенту, не перемикаючи інструменти.
Широка бібліотека віджетів
Календар, погода, ринкові дані, канали YouTube та трансляції Twitch доступні як налаштовувані віджети.
Легкий бінарний файл Go
Розроблений на Go для мінімального використання пам'яті та ЦП, Glance комфортно працює поряд з іншими сервісами на спільному VPS.
Користувацькі API інтеграції
Підключіть внутрішні API та власні джерела даних, щоб відображати приватні метрики, до яких розміщені інформаційні панелі не можуть отримати доступ.
Чому варто запускати Glance у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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