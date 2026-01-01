Розгорніть домашню сторінку в один клік.
Сучасна, повністю статична панель керування застосунками з автоматичним виявленням контейнерів Docker та понад 100 інтеграцій сервісів.
Виберіть тариф VPS для Homepage
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Homepage
Homepage – це швидка, безпечна та дуже гнучка в налаштуванні панель керування застосунками, яка слугує центральним хабом для всіх ваших самохостингових сервісів. Повністю налаштовується через файли YAML, вона інтегрується з Docker для автоматичного виявлення запущених контейнерів, відображає системні метрики та стан сервісів у реальному часі, а також підтримує понад 100 сторонніх інтеграцій для віджетів даних у реальному часі. Її повністю статична архітектура означає, що вона завантажується миттєво та потребує мінімальних серверних ресурсів.
Розгортання Homepage на вашому VPS з прямим доступом до сокета Docker створює динамічну панель керування, що самооновлюється та відображає вашу поточну інфраструктуру — нові контейнери з'являються автоматично, підтримуючи актуальність вашої панелі керування в міру зростання вашого стека без ручного переналаштування.
Ключові характеристики Homepage
Автовиявлення Docker
Автоматично виявляє запущені контейнери через сокет Docker і додає їх на інформаційну панель без ручного введення.
100+ Інтеграцій сервісів
Відображайте актуальні дані з Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox та десятків інших популярних самостійно розміщених сервісів безпосередньо на віджетах інформаційної панелі.
YAML-конфігурація
Керуйте версіями всієї конфігурації інформаційної панелі у файлах YAML, що дозволяє легко реплікувати або мігрувати її між середовищами.
Віджети системних ресурсів
Вбудовані віджети показують використання ЦП, пам'яті та диска в реальному часі, щоб ви могли відстежувати стан сервера з початкової сторінки.
Користувацький CSS і JS
Вставте власний CSS та JavaScript, щоб налаштувати вигляд інформаційної панелі, виходячи за межі вбудованих параметрів оформлення.
Чому варто запускати Homepage у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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