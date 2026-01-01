Homepage – це швидка, безпечна та дуже гнучка в налаштуванні панель керування застосунками, яка слугує центральним хабом для всіх ваших самохостингових сервісів. Повністю налаштовується через файли YAML, вона інтегрується з Docker для автоматичного виявлення запущених контейнерів, відображає системні метрики та стан сервісів у реальному часі, а також підтримує понад 100 сторонніх інтеграцій для віджетів даних у реальному часі. Її повністю статична архітектура означає, що вона завантажується миттєво та потребує мінімальних серверних ресурсів.

Розгортання Homepage на вашому VPS з прямим доступом до сокета Docker створює динамічну панель керування, що самооновлюється та відображає вашу поточну інфраструктуру — нові контейнери з'являються автоматично, підтримуючи актуальність вашої панелі керування в міру зростання вашого стека без ручного переналаштування.