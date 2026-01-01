Знижка до 68% на Ente

Розгорнути Ente в один клік.

Резервне копіювання фотографій та відео з наскрізним шифруванням та відкритим кодом, зі спільними альбомами та машинним навчанням на пристрої.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Ente в один клік.

Виберіть тариф VPS для Ente

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Ente

Ente — це повністю відкритий, наскрізно зашифрований сервіс для фото та відео, що ставить конфіденційність на перше місце. Кожен файл шифрується на вашому пристрої, перш ніж потрапити на сервер, тому лише ви та люди, яких ви явно запросите, зможете переглядати ваші спогади.

Самостійне розміщення Ente на власному VPS надає вам повне право власності на базову базу даних та об'єктне сховище, сумісне з S3, зберігаючи при цьому ті ж самі досконалі веб-, мобільні та десктопні клієнти, що використовуються публічним сервісом. Сімейні альбоми, публічні посилання, розпізнавання облич на пристрої та необмежене сховище — все це залишається під вашим контролем, а не під контролем третьої сторони.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Ente

Наскрізне шифрування

Кожне фото та відео шифрується на вашому пристрої за допомогою криптографічно перевірених примітивів перед завантаженням, тому ні сервер, ні хтось інший не може прочитати вашу бібліотеку.

Кросплатформні клієнти

Нативні додатки для iOS та Android, десктопні додатки для macOS, Windows та Linux, а також веб-додаток забезпечують доступ до вашої бібліотеки всюди з автоматичним фоновим резервним копіюванням.

Загальні сімейні альбоми

Створюйте альбоми, доступні для членів родини, або надсилайте публічні посилання з необов'язковими паролями та терміном дії, і все це без розкриття базових файлів у відкритому тексті.

Розпізнавання обличчя на пристрої

Машинне навчання повністю працює на клієнті для групування людей, виявлення об'єктів та забезпечення семантичного пошуку без надсилання незашифрованих даних на сервер.

S3-сумісне сховище

Вбудований бакет MinIO зберігає об'єкти локально на VPS і може бути замінений на Backblaze B2, Wasabi або будь-якого S3-сумісного провайдера, коли бібліотеки зростуть.

Клієнти з відкритим кодом

Кожен компонент, включно з мобільними та десктопними застосунками, має відкритий вихідний код і може бути незалежно перевірений, щоб ви могли самостійно перевірити криптографію.

Чому варто запускати Ente у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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