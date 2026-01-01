Розгорнути Ente в один клік.
Резервне копіювання фотографій та відео з наскрізним шифруванням та відкритим кодом, зі спільними альбомами та машинним навчанням на пристрої.
Виберіть тариф VPS для Ente
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ente
Ente — це повністю відкритий, наскрізно зашифрований сервіс для фото та відео, що ставить конфіденційність на перше місце. Кожен файл шифрується на вашому пристрої, перш ніж потрапити на сервер, тому лише ви та люди, яких ви явно запросите, зможете переглядати ваші спогади.
Самостійне розміщення Ente на власному VPS надає вам повне право власності на базову базу даних та об'єктне сховище, сумісне з S3, зберігаючи при цьому ті ж самі досконалі веб-, мобільні та десктопні клієнти, що використовуються публічним сервісом. Сімейні альбоми, публічні посилання, розпізнавання облич на пристрої та необмежене сховище — все це залишається під вашим контролем, а не під контролем третьої сторони.
Ключові характеристики Ente
Наскрізне шифрування
Кожне фото та відео шифрується на вашому пристрої за допомогою криптографічно перевірених примітивів перед завантаженням, тому ні сервер, ні хтось інший не може прочитати вашу бібліотеку.
Кросплатформні клієнти
Нативні додатки для iOS та Android, десктопні додатки для macOS, Windows та Linux, а також веб-додаток забезпечують доступ до вашої бібліотеки всюди з автоматичним фоновим резервним копіюванням.
Загальні сімейні альбоми
Створюйте альбоми, доступні для членів родини, або надсилайте публічні посилання з необов'язковими паролями та терміном дії, і все це без розкриття базових файлів у відкритому тексті.
Розпізнавання обличчя на пристрої
Машинне навчання повністю працює на клієнті для групування людей, виявлення об'єктів та забезпечення семантичного пошуку без надсилання незашифрованих даних на сервер.
S3-сумісне сховище
Вбудований бакет MinIO зберігає об'єкти локально на VPS і може бути замінений на Backblaze B2, Wasabi або будь-якого S3-сумісного провайдера, коли бібліотеки зростуть.
Клієнти з відкритим кодом
Кожен компонент, включно з мобільними та десктопними застосунками, має відкритий вихідний код і може бути незалежно перевірений, щоб ви могли самостійно перевірити криптографію.
Чому варто запускати Ente у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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