Ente — це повністю відкритий, наскрізно зашифрований сервіс для фото та відео, що ставить конфіденційність на перше місце. Кожен файл шифрується на вашому пристрої, перш ніж потрапити на сервер, тому лише ви та люди, яких ви явно запросите, зможете переглядати ваші спогади.

Самостійне розміщення Ente на власному VPS надає вам повне право власності на базову базу даних та об'єктне сховище, сумісне з S3, зберігаючи при цьому ті ж самі досконалі веб-, мобільні та десктопні клієнти, що використовуються публічним сервісом. Сімейні альбоми, публічні посилання, розпізнавання облич на пристрої та необмежене сховище — все це залишається під вашим контролем, а не під контролем третьої сторони.