Розгорнути Plex в один клік.
Найпопулярніший у світі самостійно розміщуваний медіасервер для стримінгу фільмів, серіалів, музики та фото на будь-який пристрій.
Виберіть тариф VPS для Plex
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plex
Plex перетворює вашу особисту медіаколекцію на вишуканий потоковий сервіс, що конкурує з Netflix або Spotify. Він автоматично завантажує обкладинки, описи, інформацію про акторів та рейтинги для ваших фільмів, серіалів та музики — перетворюючи необроблені файли на чудово організовану бібліотеку, доступну з будь-якого пристрою чи місця.
Самостійний хостинг Plex на власному VPS забезпечує цілодобову доступність без залежності від безперебійної роботи домашнього інтернету, виділений процесор для плавного перекодування кількох одночасних потоків та корпоративну пропускну здатність завантаження, щоб віддалений доступ ніколи не буферизувався — навіть для контенту 4K.
Ключові характеристики Plex
Універсальна підтримка пристроїв
Нативні застосунки для iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, смарт-телевізорів, ігрових консолей та веббраузерів гарантують, що ваша бібліотека доступна з кожного екрана, який у вас є.
Автоматичні метадані
Plex автоматично отримує обкладинки, рейтинги, інформацію про акторів та описи з TMDb, TVDb та MusicBrainz, перетворюючи необроблені файли на професійно каталогізовану колекцію.
Апаратне транскодування
Прискорення Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC та AMD AMF перетворюють відео в реальному часі, щоб будь-який пристрій міг відтворювати будь-який формат без буферизації або втрати якості.
Прямий ефір і відеозапис
Підключіть Plex до сумісного тюнера для запису ефірних трансляцій, створюючи персональний відеореєстратор, який замінить кабельне телебачення на безкоштовні місцеві канали та перегляд зі зсувом у часі.
Керовані облікові записи користувачів
Створіть окремі профілі для кожного члена сім'ї з індивідуальною історією переглядів, батьківським контролем та фільтрами за рейтингом контенту — усе це керується з однієї панелі адміністратора.
Чому варто запускати Plex у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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