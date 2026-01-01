Plex перетворює вашу особисту медіаколекцію на вишуканий потоковий сервіс, що конкурує з Netflix або Spotify. Він автоматично завантажує обкладинки, описи, інформацію про акторів та рейтинги для ваших фільмів, серіалів та музики — перетворюючи необроблені файли на чудово організовану бібліотеку, доступну з будь-якого пристрою чи місця.

Самостійний хостинг Plex на власному VPS забезпечує цілодобову доступність без залежності від безперебійної роботи домашнього інтернету, виділений процесор для плавного перекодування кількох одночасних потоків та корпоративну пропускну здатність завантаження, щоб віддалений доступ ніколи не буферизувався — навіть для контенту 4K.