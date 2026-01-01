Lemmy — це безкоштовний, відкритий, федеративний агрегатор посилань та платформа для обговорень — уявіть собі Reddit, але кожен сервер працює незалежно від своєї спільноти, і всі сервери взаємопов'язані через протокол ActivityPub, щоб користувачі могли підписуватися на спільноти по всьому Федіверсу. Створений на Rust для низького споживання ресурсів та високої паралельності, Lemmy пропонує коментарі у вигляді гілок, ранжування на основі голосів, індивідуальну модерацію спільноти, кілька алгоритмів сортування та відшліфований веб-інтерфейс користувача.

Самостійний хостинг Lemmy на вашому VPS дозволяє організаторам спільнот, групам за інтересами та нішевим спільнотам запускати власний форум без рекламних моделей доходу, маніпуляцій алгоритмічною стрічкою або збору даних централізованою платформою. Вбудовані PostgreSQL та хостинг зображень pict-rs зберігають усе всередині вашої інфраструктури.