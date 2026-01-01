Розгорнути Lemmy в один клік.
Федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа, що дозволяє спільнотам вести незалежні форуми, взаємопов'язані через ActivityPub Fediverse.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Lemmy
Lemmy — це безкоштовний, відкритий, федеративний агрегатор посилань та платформа для обговорень — уявіть собі Reddit, але кожен сервер працює незалежно від своєї спільноти, і всі сервери взаємопов'язані через протокол ActivityPub, щоб користувачі могли підписуватися на спільноти по всьому Федіверсу. Створений на Rust для низького споживання ресурсів та високої паралельності, Lemmy пропонує коментарі у вигляді гілок, ранжування на основі голосів, індивідуальну модерацію спільноти, кілька алгоритмів сортування та відшліфований веб-інтерфейс користувача.
Самостійний хостинг Lemmy на вашому VPS дозволяє організаторам спільнот, групам за інтересами та нішевим спільнотам запускати власний форум без рекламних моделей доходу, маніпуляцій алгоритмічною стрічкою або збору даних централізованою платформою. Вбудовані PostgreSQL та хостинг зображень pict-rs зберігають усе всередині вашої інфраструктури.
Ключові характеристики Lemmy
Федеровані спільноти
Користувачі будь-якого екземпляра Lemmy можуть підписуватися на спільноти на вашому сервері, а ваші користувачі можуть підписуватися на спільноти будь-де у Федівсесвіті.
Розгалужені коментарі та голосування
Знайоме обговорення у стилі Reddit з розгалуженими гілками, голосуванням «за» та «проти», кількома алгоритмами сортування (популярні, найкращі, нові, суперечливі) та нескінченною глибиною гілок.
Модерація за спільнотами
Кожна спільнота має власних модераторів з детальними дозволами, власними правилами та виділеним журналом модерації для прозорості.
Вбудований хостинг зображень
Вбудований сервер pict-rs дозволяє користувачам завантажувати зображення та відео безпосередньо до вашого екземпляра без зовнішнього CDN або сторонніх сервісів.
Функції антиспаму
CAPTCHA при реєстрації, обмеження частоти запитів, загальносистемні білі та чорні списки, а також настроювані заявки на реєстрацію допомагають керувати спамом та зловживаннями.
Мобільні додатки
Кілька застосунків для iOS та Android підключаються до будь-якого екземпляра Lemmy, тож користувачі можуть переглядати та публікувати дописи з будь-якого мобільного клієнта, якому вони віддають перевагу.
Чому варто запускати Lemmy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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