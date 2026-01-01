Spree — це повністю відкрита headless-платформа для електронної комерції, побудована на Ruby on Rails, що забезпечує роботу всього: від магазинів з одним товаром до корпоративних B2B-маркетплейсів та багатопрофільних платформ. Вона постачається з повним REST API, TypeScript SDK та готовим до використання Next.js storefront, щоб ви могли запустити повністю налаштований онлайн-магазин, не створюючи бекенд з нуля.

Самостійний хостинг Spree на власному VPS дає вам повний контроль над даними клієнтів, платіжними потоками та каталогом товарів — без розподілу доходу, без комісій за транзакції та без обмежень від постачальників щодо того, які платіжні шлюзи чи служби виконання замовлень ви можете підключити.