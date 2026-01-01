Розгорнути Spree в один клік.
Безголова платформа електронної комерції з відкритим кодом для створення мультипостачальницьких, B2B та транскордонних інтернет-магазинів.
Виберіть тариф VPS для Spree
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Spree
Spree — це повністю відкрита headless-платформа для електронної комерції, побудована на Ruby on Rails, що забезпечує роботу всього: від магазинів з одним товаром до корпоративних B2B-маркетплейсів та багатопрофільних платформ. Вона постачається з повним REST API, TypeScript SDK та готовим до використання Next.js storefront, щоб ви могли запустити повністю налаштований онлайн-магазин, не створюючи бекенд з нуля.
Самостійний хостинг Spree на власному VPS дає вам повний контроль над даними клієнтів, платіжними потоками та каталогом товарів — без розподілу доходу, без комісій за транзакції та без обмежень від постачальників щодо того, які платіжні шлюзи чи служби виконання замовлень ви можете підключити.
Ключові характеристики Spree
Безголова архітектура
Повний REST API та TypeScript SDK дозволяють створювати будь-який магазин — на Next.js, мобільний або власний — тоді як Spree обробляє всю комерційну логіку за лаштунками.
Мультивендорний маркетплейс
Вбудоване управління постачальниками дає змогу керувати торговим майданчиком з кількома продавцями, окремими каталогами та незалежним виконанням замовлень з однієї інсталяції.
B2B Оптова торгівля
Створюйте групи клієнтів з індивідуальними цінами, мінімальними замовленнями та умовами кредитування, щоб вести оптову торгівлю B2B поряд з вашим B2C магазином без другої платформи.
Транскордонна торгівля
Вбудована підтримка мультивалютності та багатомовності дозволяє продавати по всьому світу без сторонніх плагінів або обхідних рішень для кожної країни.
Повнотекстовий пошук товарів
Інтеграція Meilisearch забезпечує стійкий до помилок, мілісекундний пошук товарів з фасетною фільтрацією, включеною одразу.
Чому варто запускати Spree у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AureusERP
ERP-платформа з відкритим вихідним кодом, що охоплює фінанси, управління персоналом, запаси, продажі та CRM
Bagisto
Платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на Laravel, для інтернет-магазинів