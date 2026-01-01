Розгортання Bagisto в один клік.
Платформа електронної комерції Laravel з відкритим кодом для створення інтернет-магазинів з підтримкою кількох валют, кількох мов та платіжних шлюзів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bagisto
Bagisto — це платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом, побудована на PHP-фреймворку Laravel, що надає продавцям повну основу для ведення онлайн-магазину без абонентської плати чи розподілу доходу. Вона постачається з клієнтським інтерфейсом магазину, комплексною панеллю адміністратора, управлінням каталогом товарів, обробкою замовлень, контролем запасів та процесом оформлення замовлення, який одразу підтримує багатомовність та мультивалютність.
Самостійний хостинг Bagisto на вашому VPS означає, що записи транзакцій вашого магазину, дані клієнтів та каталог товарів залишаються на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте — це важливо для компаній, що працюють відповідно до вимог щодо резидентності даних, або для тих, хто прагне уникнути комісій за транзакції та обмежень платформи від SaaS-провайдерів.
Ключові характеристики Bagisto
Мультивалютна підтримка
Приймайте платежі в будь-якій валюті та відображайте ціни в місцевій валюті клієнта, з налаштовуваним управлінням обмінним курсом.
Багатомовний магазин
Обслуговуйте глобальних клієнтів їхньою бажаною мовою завдяки вбудованій локалізації для сторінок продуктів, процесів оформлення замовлення та транзакційних листів.
Гнучкий каталог товарів
Керуйте простими, конфігурованими, згрупованими та завантажуваними продуктами з варіантами, власними атрибутами та динамічними правилами ціноутворення.
Інтеграції платіжного шлюзу
Підключіть Stripe, PayPal та інші популярні платіжні шлюзи одразу, завдяки системі плагінів для додавання власних методів оплати.
REST та GraphQL API
Повне покриття API дозволяє створювати безголові вітрини, мобільні додатки або інтегрувати дані замовлень та товарів із системами ERP та службами виконання замовлень.
Чому варто запускати Bagisto у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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