Bagisto — це платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом, побудована на PHP-фреймворку Laravel, що надає продавцям повну основу для ведення онлайн-магазину без абонентської плати чи розподілу доходу. Вона постачається з клієнтським інтерфейсом магазину, комплексною панеллю адміністратора, управлінням каталогом товарів, обробкою замовлень, контролем запасів та процесом оформлення замовлення, який одразу підтримує багатомовність та мультивалютність.

Самостійний хостинг Bagisto на вашому VPS означає, що записи транзакцій вашого магазину, дані клієнтів та каталог товарів залишаються на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте — це важливо для компаній, що працюють відповідно до вимог щодо резидентності даних, або для тих, хто прагне уникнути комісій за транзакції та обмежень платформи від SaaS-провайдерів.