Знижка до 68% на AureusERP

Розгорнути AureusERP в один клік.

ERP-платформа з відкритим вихідним кодом для МСП, яка охоплює фінанси, управління персоналом, складський облік, продажі та CRM в одній єдиній системі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути AureusERP в один клік.

Виберіть тариф VPS для AureusERP

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою AureusERP

AureusERP — це сучасна платформа для планування ресурсів підприємства з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel 11 та FilamentPHP 3. Вона об'єднує фінанси, управління персоналом, управління запасами, продажі та управління взаємовідносинами з клієнтами під єдиним, цілісним інтерфейсом — усуваючи потребу в розрізнених електронних таблицях та окремих інструментах.

Самостійне розміщення AureusERP на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль без плати за користувача або прив'язки до постачальника. Маючи понад 10 000 зірок на GitHub та активну щоденну розробку, вона пропонує надійну альтернативу з відкритим вихідним кодом платним ERP-системам, таким як Odoo або SAP Business One.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики AureusERP

Інтегрований модуль фінансів

Керуйте кредиторською та дебіторською заборгованістю, журналами, рахунками-фактурами та фінансовими звітами з єдиної уніфікованої інформаційної панелі.

Кадри та нарахування заробітної плати

Відстежуйте співробітників, договори, відвідуваність та запити на відпустку без перемикання між окремими HR-інструментами.

Управління товарами

Відстежуйте рівні запасів, склади, замовлення на закупівлю та рух товарів у реальному часі, щоб запобігти дефіциту та надлишковим запасам.

CRM та Воронка продажів

Керуйте потенційними клієнтами, можливостями та обліковими записами клієнтів через конвеєрний вигляд, безпосередньо підключений до виставлення рахунків та виконання замовлень.

FilamentPHP Адмін UI

Чистий, швидкий адмін-інтерфейс, побудований на FilamentPHP 3, надає кожному модулю послідовний вигляд та відчуття без додаткової конфігурації.

Чому варто запускати AureusERP у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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