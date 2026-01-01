AureusERP — це сучасна платформа для планування ресурсів підприємства з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel 11 та FilamentPHP 3. Вона об'єднує фінанси, управління персоналом, управління запасами, продажі та управління взаємовідносинами з клієнтами під єдиним, цілісним інтерфейсом — усуваючи потребу в розрізнених електронних таблицях та окремих інструментах.

Самостійне розміщення AureusERP на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль без плати за користувача або прив'язки до постачальника. Маючи понад 10 000 зірок на GitHub та активну щоденну розробку, вона пропонує надійну альтернативу з відкритим вихідним кодом платним ERP-системам, таким як Odoo або SAP Business One.