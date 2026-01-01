Розгорнути AureusERP в один клік.
ERP-платформа з відкритим вихідним кодом для МСП, яка охоплює фінанси, управління персоналом, складський облік, продажі та CRM в одній єдиній системі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AureusERP
AureusERP — це сучасна платформа для планування ресурсів підприємства з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel 11 та FilamentPHP 3. Вона об'єднує фінанси, управління персоналом, управління запасами, продажі та управління взаємовідносинами з клієнтами під єдиним, цілісним інтерфейсом — усуваючи потребу в розрізнених електронних таблицях та окремих інструментах.
Самостійне розміщення AureusERP на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль без плати за користувача або прив'язки до постачальника. Маючи понад 10 000 зірок на GitHub та активну щоденну розробку, вона пропонує надійну альтернативу з відкритим вихідним кодом платним ERP-системам, таким як Odoo або SAP Business One.
Ключові характеристики AureusERP
Інтегрований модуль фінансів
Керуйте кредиторською та дебіторською заборгованістю, журналами, рахунками-фактурами та фінансовими звітами з єдиної уніфікованої інформаційної панелі.
Кадри та нарахування заробітної плати
Відстежуйте співробітників, договори, відвідуваність та запити на відпустку без перемикання між окремими HR-інструментами.
Управління товарами
Відстежуйте рівні запасів, склади, замовлення на закупівлю та рух товарів у реальному часі, щоб запобігти дефіциту та надлишковим запасам.
CRM та Воронка продажів
Керуйте потенційними клієнтами, можливостями та обліковими записами клієнтів через конвеєрний вигляд, безпосередньо підключений до виставлення рахунків та виконання замовлень.
FilamentPHP Адмін UI
Чистий, швидкий адмін-інтерфейс, побудований на FilamentPHP 3, надає кожному модулю послідовний вигляд та відчуття без додаткової конфігурації.
Чому варто запускати AureusERP у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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