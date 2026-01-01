Знижка до 68% на FOSSBilling

Встановлення FOSSBilling в один клік.

Платформа з відкритим кодом для управління оплатою та клієнтами, призначена для провайдерів вебхостингу, агенцій та фрилансерів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення FOSSBilling в один клік.

Виберіть тариф VPS для FOSSBilling

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FOSSBilling

FOSSBilling — це безкоштовна система управління рахунками та клієнтами з відкритим вихідним кодом, розроблена для вебхостингових компаній, агентств та фрилансерів, яким потрібна професійна самостійно розміщена альтернатива дорогим підпискам на програмне забезпечення для виставлення рахунків. Вона надає повноцінний клієнтський портал, де клієнти можуть керувати своїми послугами, надсилати запити до служби підтримки, оплачувати рахунки та переглядати історію замовлень — усе це з єдиного фірмового інтерфейсу.

Самостійне розміщення FOSSBilling дозволяє зберігати всі дані клієнтів, платіжні записи та історію виставлення рахунків під вашим прямим контролем без комісій за транзакцію або прив'язки до постачальника. Платформа підтримує кілька платіжних шлюзів, автоматичне періодичне виставлення рахунків та модульну систему розширень, яка дозволяє точно налаштувати її під ваші бізнес-процеси.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FOSSBilling

Автоматизована періодична платіжна система

Налаштуйте продукти за підпискою, які автоматично виставляють рахунки клієнтам за визначеним вами платіжним циклом, зменшуючи ручну роботу та забезпечуючи прогнозований збір доходу.

Інтегровані тікети підтримки

Вбудована служба підтримки дозволяє клієнтам відкривати та відстежувати запити безпосередньо на порталі, що об'єднує всі питання щодо рахунків та підтримки в одному місці.

Кілька платіжних систем

Підключіть PayPal, Stripe та десятки інших платіжних систем, щоб клієнти могли оплачувати рахунки найзручнішим для них способом.

Портал самообслуговування клієнтів

Клієнти можуть керувати своїми послугами, завантажувати рахунки, оновлювати контактні дані, а також відстежувати статус свого облікового запису без звернення до вас.

Управління замовленнями та товарами

Визначайте конфігуровані продукти та цінові рівні, обробляйте оновлення та пониження, а також автоматизуйте механізми надання послуг через розширювану модульну систему.

Вбудована автоматизація cron

Офіційний образ Docker автоматично запускає крон FOSSBilling кожні п'ять хвилин, тому рахунки генеруються і підписки поновлюються без будь-якого ручного планування.

Чому варто запускати FOSSBilling у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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