Встановлення FOSSBilling в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління оплатою та клієнтами, призначена для провайдерів вебхостингу, агенцій та фрилансерів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FOSSBilling
FOSSBilling — це безкоштовна система управління рахунками та клієнтами з відкритим вихідним кодом, розроблена для вебхостингових компаній, агентств та фрилансерів, яким потрібна професійна самостійно розміщена альтернатива дорогим підпискам на програмне забезпечення для виставлення рахунків. Вона надає повноцінний клієнтський портал, де клієнти можуть керувати своїми послугами, надсилати запити до служби підтримки, оплачувати рахунки та переглядати історію замовлень — усе це з єдиного фірмового інтерфейсу.
Самостійне розміщення FOSSBilling дозволяє зберігати всі дані клієнтів, платіжні записи та історію виставлення рахунків під вашим прямим контролем без комісій за транзакцію або прив'язки до постачальника. Платформа підтримує кілька платіжних шлюзів, автоматичне періодичне виставлення рахунків та модульну систему розширень, яка дозволяє точно налаштувати її під ваші бізнес-процеси.
Ключові характеристики FOSSBilling
Автоматизована періодична платіжна система
Налаштуйте продукти за підпискою, які автоматично виставляють рахунки клієнтам за визначеним вами платіжним циклом, зменшуючи ручну роботу та забезпечуючи прогнозований збір доходу.
Інтегровані тікети підтримки
Вбудована служба підтримки дозволяє клієнтам відкривати та відстежувати запити безпосередньо на порталі, що об'єднує всі питання щодо рахунків та підтримки в одному місці.
Кілька платіжних систем
Підключіть PayPal, Stripe та десятки інших платіжних систем, щоб клієнти могли оплачувати рахунки найзручнішим для них способом.
Портал самообслуговування клієнтів
Клієнти можуть керувати своїми послугами, завантажувати рахунки, оновлювати контактні дані, а також відстежувати статус свого облікового запису без звернення до вас.
Управління замовленнями та товарами
Визначайте конфігуровані продукти та цінові рівні, обробляйте оновлення та пониження, а також автоматизуйте механізми надання послуг через розширювану модульну систему.
Вбудована автоматизація cron
Офіційний образ Docker автоматично запускає крон FOSSBilling кожні п'ять хвилин, тому рахунки генеруються і підписки поновлюються без будь-якого ручного планування.
Чому варто запускати FOSSBilling у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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