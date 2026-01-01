FOSSBilling — це безкоштовна система управління рахунками та клієнтами з відкритим вихідним кодом, розроблена для вебхостингових компаній, агентств та фрилансерів, яким потрібна професійна самостійно розміщена альтернатива дорогим підпискам на програмне забезпечення для виставлення рахунків. Вона надає повноцінний клієнтський портал, де клієнти можуть керувати своїми послугами, надсилати запити до служби підтримки, оплачувати рахунки та переглядати історію замовлень — усе це з єдиного фірмового інтерфейсу.

Самостійне розміщення FOSSBilling дозволяє зберігати всі дані клієнтів, платіжні записи та історію виставлення рахунків під вашим прямим контролем без комісій за транзакцію або прив'язки до постачальника. Платформа підтримує кілька платіжних шлюзів, автоматичне періодичне виставлення рахунків та модульну систему розширень, яка дозволяє точно налаштувати її під ваші бізнес-процеси.