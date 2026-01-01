EverShop — це сучасна платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом, побудована на Node.js, React та GraphQL. На відміну від застарілих комерційних платформ на базі PHP, EverShop розроблено на основі серверного рендерингу React-вітрини, системи розширень на основі графів та постійності PostgreSQL, що надає розробникам звичний набір інструментів, а покупцям — швидкий досвід, подібний до застосунків.

Самостійний хостинг EverShop на вашому VPS зберігає дані продавців, записи клієнтів та історію замовлень на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без комісій за транзакції чи комісій платформи. Каталог, тема, інтеграції платежів та правила доставки налаштовуються через адміністративний інтерфейс (UI), тоді як розробники можуть розширювати платформу за допомогою першокласних модулів TypeScript.