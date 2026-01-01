Знижка до 68% на EverShop

Розгорніть EverShop в один клік.

Сучасна платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на Node.js, React та GraphQL для швидких, настроюваних інтернет-магазинів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть EverShop в один клік.

Виберіть тариф VPS для EverShop

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою EverShop

EverShop — це сучасна платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом, побудована на Node.js, React та GraphQL. На відміну від застарілих комерційних платформ на базі PHP, EverShop розроблено на основі серверного рендерингу React-вітрини, системи розширень на основі графів та постійності PostgreSQL, що надає розробникам звичний набір інструментів, а покупцям — швидкий досвід, подібний до застосунків.

Самостійний хостинг EverShop на вашому VPS зберігає дані продавців, записи клієнтів та історію замовлень на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без комісій за транзакції чи комісій платформи. Каталог, тема, інтеграції платежів та правила доставки налаштовуються через адміністративний інтерфейс (UI), тоді як розробники можуть розширювати платформу за допомогою першокласних модулів TypeScript.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики EverShop

Сучасний JS стек

Базується на Node.js, React та GraphQL, що дозволяє розробникам розширювати вітрину магазину та адмін-панель за допомогою того ж набору інструментів, які вони вже використовують щодня.

Рендеринг на стороні сервера

Вітрина SSR React забезпечує швидке перше відображення та SEO-оптимізований HTML з коробки, з клієнтським гідруванням для навігації, як у додатку.

Каталог та запаси

Керуйте товарами, варіантами, атрибутами, категоріями та запасами з єдиного інтерфейсу адміністратора за допомогою масового редагування та імпорту CSV.

Кошик та оформлення замовлення

Настроюване односторінкове оформлення замовлення з підтримкою гостьових замовлень, кодів купонів, правил доставки та кількох податкових зон.

Система розширень

Першокласний API модуля TypeScript та система хуків дозволяють легко додавати власних платіжних провайдерів, теми або бізнес-логіку без форку ядра.

Бекенд PostgreSQL

Усі дані каталогу, клієнтів та замовлень зберігаються в PostgreSQL — їх легко резервувати, реплікувати та безпосередньо запитувати для звітів або міграцій.

Чому варто запускати EverShop у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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