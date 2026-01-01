Розгорніть EverShop в один клік.
Сучасна платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на Node.js, React та GraphQL для швидких, настроюваних інтернет-магазинів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EverShop
EverShop — це сучасна платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом, побудована на Node.js, React та GraphQL. На відміну від застарілих комерційних платформ на базі PHP, EverShop розроблено на основі серверного рендерингу React-вітрини, системи розширень на основі графів та постійності PostgreSQL, що надає розробникам звичний набір інструментів, а покупцям — швидкий досвід, подібний до застосунків.
Самостійний хостинг EverShop на вашому VPS зберігає дані продавців, записи клієнтів та історію замовлень на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без комісій за транзакції чи комісій платформи. Каталог, тема, інтеграції платежів та правила доставки налаштовуються через адміністративний інтерфейс (UI), тоді як розробники можуть розширювати платформу за допомогою першокласних модулів TypeScript.
Ключові характеристики EverShop
Сучасний JS стек
Базується на Node.js, React та GraphQL, що дозволяє розробникам розширювати вітрину магазину та адмін-панель за допомогою того ж набору інструментів, які вони вже використовують щодня.
Рендеринг на стороні сервера
Вітрина SSR React забезпечує швидке перше відображення та SEO-оптимізований HTML з коробки, з клієнтським гідруванням для навігації, як у додатку.
Каталог та запаси
Керуйте товарами, варіантами, атрибутами, категоріями та запасами з єдиного інтерфейсу адміністратора за допомогою масового редагування та імпорту CSV.
Кошик та оформлення замовлення
Настроюване односторінкове оформлення замовлення з підтримкою гостьових замовлень, кодів купонів, правил доставки та кількох податкових зон.
Система розширень
Першокласний API модуля TypeScript та система хуків дозволяють легко додавати власних платіжних провайдерів, теми або бізнес-логіку без форку ядра.
Бекенд PostgreSQL
Усі дані каталогу, клієнтів та замовлень зберігаються в PostgreSQL — їх легко резервувати, реплікувати та безпосередньо запитувати для звітів або міграцій.
Чому варто запускати EverShop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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