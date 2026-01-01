Знижка до 68% на NATS

Розгортання NATS одним кліком.

Хмарно-орієнтована, високопродуктивна система обміну повідомленнями із затримкою менше мілісекунди для мікросервісів, IoT та розподілених застосунків.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання NATS одним кліком.

Виберіть тариф VPS для NATS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою NATS

NATS — це легка, відкрита система обміну повідомленнями, створена для хмарних архітектур. Вона забезпечує обмін повідомленнями за принципом «публікація-підписка», «запит-відповідь» та групові черги з часом відгуку менше мілісекунди з мінімальним споживанням ресурсів — бінарний файл сервера займає менше 20 МБ і не потребує зовнішніх залежностей. NATS обробляє мільйони повідомлень за секунду, що робить її одним з найшвидших доступних брокерів повідомлень.

JetStream, вбудований рівень стійкості NATS, додає стійкі потоки, повторне відтворення та доставку «рівно один раз» без необхідності окремої черги або служби бази даних. Самостійне розміщення NATS на власному VPS дає повний контроль над локалізацією даних, усуває хмарні комісії за кожне повідомлення та розміщує вашу шину повідомлень якомога ближче до ваших сервісів для мінімальної затримки.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики NATS

Обмін повідомленнями Pub/Sub

Надсилайте повідомлення будь-якій кількості підписників миттєво завдяки маршрутизації на основі тем та підпискам за шаблоном для гнучкої розсилки повідомлень.

Персистентність JetStream

Зберігайте, відтворюйте та обробляйте повідомлення за допомогою надійних потоків і споживачів — додаючи доставку рівно один раз та історію повідомлень без додаткової інфраструктури.

Шаблон запиту-відповіді

Створіть RPC у синхронному стилі за допомогою асинхронного обміну повідомленнями з вбудованим механізмом запит-відповідь, що забезпечує виклики між сервісами з автоматичною обробкою тайм-аутів.

Групи черг

Розподіляйте роботу між горизонтально масштабованими споживачами, використовуючи групи черг — NATS автоматично розподіляє навантаження повідомлень між усіма учасниками групи.

Вбудована кластеризація

Створіть відмовостійкий кластер на кількох вузлах з автоматичним виявленням маршрутів та реплікацією JetStream на основі RAFT для високої доступності.

Моніторинг HTTP

Переглядайте стан сервера, статистику підключень, метрики JetStream та дані підписок через вбудовану точку моніторингу на порту 8222.

Чому варто запускати NATS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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