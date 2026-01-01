NATS — це легка, відкрита система обміну повідомленнями, створена для хмарних архітектур. Вона забезпечує обмін повідомленнями за принципом «публікація-підписка», «запит-відповідь» та групові черги з часом відгуку менше мілісекунди з мінімальним споживанням ресурсів — бінарний файл сервера займає менше 20 МБ і не потребує зовнішніх залежностей. NATS обробляє мільйони повідомлень за секунду, що робить її одним з найшвидших доступних брокерів повідомлень.

JetStream, вбудований рівень стійкості NATS, додає стійкі потоки, повторне відтворення та доставку «рівно один раз» без необхідності окремої черги або служби бази даних. Самостійне розміщення NATS на власному VPS дає повний контроль над локалізацією даних, усуває хмарні комісії за кожне повідомлення та розміщує вашу шину повідомлень якомога ближче до ваших сервісів для мінімальної затримки.