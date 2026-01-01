Розгортання NATS одним кліком.
Хмарно-орієнтована, високопродуктивна система обміну повідомленнями із затримкою менше мілісекунди для мікросервісів, IoT та розподілених застосунків.
Виберіть тариф VPS для NATS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NATS
NATS — це легка, відкрита система обміну повідомленнями, створена для хмарних архітектур. Вона забезпечує обмін повідомленнями за принципом «публікація-підписка», «запит-відповідь» та групові черги з часом відгуку менше мілісекунди з мінімальним споживанням ресурсів — бінарний файл сервера займає менше 20 МБ і не потребує зовнішніх залежностей. NATS обробляє мільйони повідомлень за секунду, що робить її одним з найшвидших доступних брокерів повідомлень.
JetStream, вбудований рівень стійкості NATS, додає стійкі потоки, повторне відтворення та доставку «рівно один раз» без необхідності окремої черги або служби бази даних. Самостійне розміщення NATS на власному VPS дає повний контроль над локалізацією даних, усуває хмарні комісії за кожне повідомлення та розміщує вашу шину повідомлень якомога ближче до ваших сервісів для мінімальної затримки.
Ключові характеристики NATS
Обмін повідомленнями Pub/Sub
Надсилайте повідомлення будь-якій кількості підписників миттєво завдяки маршрутизації на основі тем та підпискам за шаблоном для гнучкої розсилки повідомлень.
Персистентність JetStream
Зберігайте, відтворюйте та обробляйте повідомлення за допомогою надійних потоків і споживачів — додаючи доставку рівно один раз та історію повідомлень без додаткової інфраструктури.
Шаблон запиту-відповіді
Створіть RPC у синхронному стилі за допомогою асинхронного обміну повідомленнями з вбудованим механізмом запит-відповідь, що забезпечує виклики між сервісами з автоматичною обробкою тайм-аутів.
Групи черг
Розподіляйте роботу між горизонтально масштабованими споживачами, використовуючи групи черг — NATS автоматично розподіляє навантаження повідомлень між усіма учасниками групи.
Вбудована кластеризація
Створіть відмовостійкий кластер на кількох вузлах з автоматичним виявленням маршрутів та реплікацією JetStream на основі RAFT для високої доступності.
Моніторинг HTTP
Переглядайте стан сервера, статистику підключень, метрики JetStream та дані підписок через вбудовану точку моніторингу на порту 8222.
Чому варто запускати NATS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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