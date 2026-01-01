Знижка до 68% на ErsatzTV

Розгорніть ErsatzTV в один клік.

Самостійно розміщений IPTV-сервер, який перетворює особисту медіатеку на власні цілодобові телеканали в прямому ефірі з електронною програмою передач.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть ErsatzTV в один клік.

Виберіть тариф VPS для ErsatzTV

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ErsatzTV

ErsatzTV — це платформа з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка перетворює особисту медіатеку — Plex, Jellyfin, Emby або локальні файли — на живі, заздалегідь заплановані телеканали зі справжнім електронним програмним гідом. Канали транслюються як M3U/HLS плейлисти, до яких може підключитися будь-який клієнт, що підтримує IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, смарт-телевізори, приставки та мобільні додатки.

Самостійне розміщення ErsatzTV на власному VPS дає вам приватну заміну класичного кабельного телебачення, створену повністю з медіа, які ви вже маєте, без підписки на стрімінговий сервіс або переривання рекламою. Плануйте тематичні марафони, ротації новинного стилю, музичні відеоканали або дитячі програмні блоки, а потім дивіться їх на будь-якому пристрої, що підтримує IPTV.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ErsatzTV

Індивідуальні цілодобові канали

Створюйте будь-яку кількість прямих каналів, поєднуючи колекції, списки відтворення та правила планування у цілодобові потоки.

Виведення IPTV та EPG

Надайте доступ до каналів у вигляді списків відтворення M3U з повною електронною програмою передач XMLTV, щоб будь-який IPTV-клієнт налаштовувався як кабельне телебачення.

Plex / Jellyfin / Emby

Підключайтеся безпосередньо до наявних бібліотек медіасерверів або скануйте локальні папки, щоб ті самі медіафайли живили програми VOD і ваші телевізійні канали.

Апаратне транскодування

Опціональне прискорення NVENC, QSV, VAAPI, AMF та VideoToolbox, щоб використання ЦП залишалося керованим під час трансляції прямих ефірів.

Водяні знаки та заставки

Накладайте водяні знаки каналу, вставляйте заставки та інтро, а також переривайте програми за допомогою спеціальних інтерстиціалів для відчуття справжнього каналу.

Музичні відеоканали

Змішуйте музичні відео та аудіо у хронологічні або тематичні канали, з відображенням обкладинок та плануванням на основі метаданих.

Чому варто запускати ErsatzTV у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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