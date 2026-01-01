ErsatzTV — це платформа з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка перетворює особисту медіатеку — Plex, Jellyfin, Emby або локальні файли — на живі, заздалегідь заплановані телеканали зі справжнім електронним програмним гідом. Канали транслюються як M3U/HLS плейлисти, до яких може підключитися будь-який клієнт, що підтримує IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, смарт-телевізори, приставки та мобільні додатки.

Самостійне розміщення ErsatzTV на власному VPS дає вам приватну заміну класичного кабельного телебачення, створену повністю з медіа, які ви вже маєте, без підписки на стрімінговий сервіс або переривання рекламою. Плануйте тематичні марафони, ротації новинного стилю, музичні відеоканали або дитячі програмні блоки, а потім дивіться їх на будь-якому пристрої, що підтримує IPTV.