Розгорніть ErsatzTV в один клік.
Самостійно розміщений IPTV-сервер, який перетворює особисту медіатеку на власні цілодобові телеканали в прямому ефірі з електронною програмою передач.
Виберіть тариф VPS для ErsatzTV
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ErsatzTV
ErsatzTV — це платформа з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка перетворює особисту медіатеку — Plex, Jellyfin, Emby або локальні файли — на живі, заздалегідь заплановані телеканали зі справжнім електронним програмним гідом. Канали транслюються як M3U/HLS плейлисти, до яких може підключитися будь-який клієнт, що підтримує IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, смарт-телевізори, приставки та мобільні додатки.
Самостійне розміщення ErsatzTV на власному VPS дає вам приватну заміну класичного кабельного телебачення, створену повністю з медіа, які ви вже маєте, без підписки на стрімінговий сервіс або переривання рекламою. Плануйте тематичні марафони, ротації новинного стилю, музичні відеоканали або дитячі програмні блоки, а потім дивіться їх на будь-якому пристрої, що підтримує IPTV.
Ключові характеристики ErsatzTV
Індивідуальні цілодобові канали
Створюйте будь-яку кількість прямих каналів, поєднуючи колекції, списки відтворення та правила планування у цілодобові потоки.
Виведення IPTV та EPG
Надайте доступ до каналів у вигляді списків відтворення M3U з повною електронною програмою передач XMLTV, щоб будь-який IPTV-клієнт налаштовувався як кабельне телебачення.
Plex / Jellyfin / Emby
Підключайтеся безпосередньо до наявних бібліотек медіасерверів або скануйте локальні папки, щоб ті самі медіафайли живили програми VOD і ваші телевізійні канали.
Апаратне транскодування
Опціональне прискорення NVENC, QSV, VAAPI, AMF та VideoToolbox, щоб використання ЦП залишалося керованим під час трансляції прямих ефірів.
Водяні знаки та заставки
Накладайте водяні знаки каналу, вставляйте заставки та інтро, а також переривайте програми за допомогою спеціальних інтерстиціалів для відчуття справжнього каналу.
Музичні відеоканали
Змішуйте музичні відео та аудіо у хронологічні або тематичні канали, з відображенням обкладинок та плануванням на основі метаданих.
Чому варто запускати ErsatzTV у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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