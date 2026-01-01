Розгорніть Cockpit CMS в один клік.
Легковагова API-орієнтована безголова CMS для розробників, яким потрібне гнучке моделювання контенту без накладних витрат монолітної CMS.
Виберіть тариф VPS для Cockpit CMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cockpit CMS
Cockpit – це сучасна headless система керування контентом, створена для робочих процесів розробників. Вона надає чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для визначення типів контенту, колекцій та окремих елементів, а потім автоматично генерує RESTful та GraphQL API для кожної моделі контенту — без необхідності писати власний код API. Його легкість означає швидше розгортання та менше споживання ресурсів порівняно з традиційними CMS-платформами.
Самостійний хостинг Cockpit на вашому VPS зберігає редакційний контент, дані користувачів та токени API у вашій власній інфраструктурі. Ви зберігаєте повний контроль над обмеженнями швидкості API, автентифікацією та сховищем, доставляючи контент до будь-якого фронтенд-фреймворку — React, Vue, Angular, мобільних застосунків або генераторів статичних сайтів, таких як Next.js та Gatsby.
Ключові характеристики Cockpit CMS
API-орієнтована доставка контенту
Кожна колекція контенту автоматично отримує кінцеві точки REST та GraphQL, готові живити будь-який інтерфейс або мобільний додаток.
Гнучке моделювання вмісту
Визначайте користувацькі типи полів, вкладені структури та зв'язки між контентом без написання міграцій схеми.
Підтримка багатьох мов
Керуйте локалізованим контентом нативно для міжнародних сайтів без додаткових плагінів або зовнішніх служб перекладу.
Дозволи за ролями
Призначте деталізовані рівні доступу редакторам, дописувачам та API-клієнтам, щоб кожна роль мала доступ лише до того, до чого повинна.
Інтеграція вебхуків
Запускайте автоматизовані робочі процеси та анулювання кешу при змінах вмісту за допомогою настроюваних кінцевих точок вебхуків.
Чому варто запускати Cockpit CMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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