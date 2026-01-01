Cockpit – це сучасна headless система керування контентом, створена для робочих процесів розробників. Вона надає чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для визначення типів контенту, колекцій та окремих елементів, а потім автоматично генерує RESTful та GraphQL API для кожної моделі контенту — без необхідності писати власний код API. Його легкість означає швидше розгортання та менше споживання ресурсів порівняно з традиційними CMS-платформами.

Самостійний хостинг Cockpit на вашому VPS зберігає редакційний контент, дані користувачів та токени API у вашій власній інфраструктурі. Ви зберігаєте повний контроль над обмеженнями швидкості API, автентифікацією та сховищем, доставляючи контент до будь-якого фронтенд-фреймворку — React, Vue, Angular, мобільних застосунків або генераторів статичних сайтів, таких як Next.js та Gatsby.