Розгорнути JobOps в один клік.
Самостійно розміщена система пошуку роботи, яка шукає на сайтах, адаптує резюме, оцінює відповідність та відстежує кожну заявку з єдиної інформаційної панелі.
Виберіть тариф VPS для JobOps
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою JobOps
JobOps застосовує принципи DevOps до пошуку роботи. Він шукає на LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna та 10+ інших сайтах з вакансіями з одного екрана, оцінює кожен результат за профілем, генерує резюме, адаптоване під вакансію, та відстежує кожен відгук в одному місці. Він навмисно не надсилає відгуки автоматично — рекрутери можуть виявити автоматичні заявки, тому JobOps забезпечує швидкість без шкоди для якості.
Самостійне розміщення на власному VPS зберігає резюме, історію пошуку, токени відстеження Gmail та ключі постачальника ШІ під повним контролем, а не в сторонньому SaaS. Пайплайн зберігає всі дані локально в SQLite разом зі згенерованими PDF-файлами, тому повний запис кожного пошуку та відгуку залишається на власній інфраструктурі.
Ключові характеристики JobOps
Багатоплатний пошук
Парсіть дані з понад 10 сайтів з вакансіями, зокрема LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe та Seek, з єдиного інтерфейсу пошуку.
Оцінка відповідності ШІ
Оцінюйте кожну вакансію від 0 до 100 за профілем, щоб зосередитися лише на вакансіях, вартих подачі заявки, замість того, щоб вручну відсіювати сотні.
Створення персоналізованого резюме
Переписуйте резюме для кожної ролі автоматично, експортуйте у відшліфований PDF локально або через інтеграцію Reactive Resume.
Відстеження вхідних Gmail
Підключіть Gmail та автоматично виявляйте запрошення на співбесіди, пропозиції та відмови, щоб оновлювати статус заявки без електронних таблиць.
Використовуйте власний ШІ
Підключіть OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку, наприклад, Ollama чи LM Studio.
Перевірки візового спонсорства
Перевірте статус спонсорства візи Великої Британії у списках вакансій та відображайте лише ті вакансії, які відповідають вашим вимогам щодо дозволу на роботу.
Чому варто запускати JobOps у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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