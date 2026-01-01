Знижка до 68% на JobOps

Розгорнути JobOps в один клік.

Самостійно розміщена система пошуку роботи, яка шукає на сайтах, адаптує резюме, оцінює відповідність та відстежує кожну заявку з єдиної інформаційної панелі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути JobOps в один клік.

Виберіть тариф VPS для JobOps

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою JobOps

JobOps застосовує принципи DevOps до пошуку роботи. Він шукає на LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna та 10+ інших сайтах з вакансіями з одного екрана, оцінює кожен результат за профілем, генерує резюме, адаптоване під вакансію, та відстежує кожен відгук в одному місці. Він навмисно не надсилає відгуки автоматично — рекрутери можуть виявити автоматичні заявки, тому JobOps забезпечує швидкість без шкоди для якості.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає резюме, історію пошуку, токени відстеження Gmail та ключі постачальника ШІ під повним контролем, а не в сторонньому SaaS. Пайплайн зберігає всі дані локально в SQLite разом зі згенерованими PDF-файлами, тому повний запис кожного пошуку та відгуку залишається на власній інфраструктурі.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики JobOps

Багатоплатний пошук

Парсіть дані з понад 10 сайтів з вакансіями, зокрема LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe та Seek, з єдиного інтерфейсу пошуку.

Оцінка відповідності ШІ

Оцінюйте кожну вакансію від 0 до 100 за профілем, щоб зосередитися лише на вакансіях, вартих подачі заявки, замість того, щоб вручну відсіювати сотні.

Створення персоналізованого резюме

Переписуйте резюме для кожної ролі автоматично, експортуйте у відшліфований PDF локально або через інтеграцію Reactive Resume.

Відстеження вхідних Gmail

Підключіть Gmail та автоматично виявляйте запрошення на співбесіди, пропозиції та відмови, щоб оновлювати статус заявки без електронних таблиць.

Використовуйте власний ШІ

Підключіть OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку, наприклад, Ollama чи LM Studio.

Перевірки візового спонсорства

Перевірте статус спонсорства візи Великої Британії у списках вакансій та відображайте лише ті вакансії, які відповідають вашим вимогам щодо дозволу на роботу.

Чому варто запускати JobOps у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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