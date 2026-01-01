JobOps застосовує принципи DevOps до пошуку роботи. Він шукає на LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna та 10+ інших сайтах з вакансіями з одного екрана, оцінює кожен результат за профілем, генерує резюме, адаптоване під вакансію, та відстежує кожен відгук в одному місці. Він навмисно не надсилає відгуки автоматично — рекрутери можуть виявити автоматичні заявки, тому JobOps забезпечує швидкість без шкоди для якості.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає резюме, історію пошуку, токени відстеження Gmail та ключі постачальника ШІ під повним контролем, а не в сторонньому SaaS. Пайплайн зберігає всі дані локально в SQLite разом зі згенерованими PDF-файлами, тому повний запис кожного пошуку та відгуку залишається на власній інфраструктурі.