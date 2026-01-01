Розгорніть Raneto в один клік.
Вікі-база знань на базі Markdown для Node.js — файловий контент з чистим браузерним інтерфейсом для читання та редагування.
Виберіть тариф VPS для Raneto
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Raneto
Raneto — це легка база знань з відкритим вихідним кодом, побудована на Node.js, яка перетворює папку з Markdown-файлами на чистий, доступний для пошуку сайт документації. Немає бази даних для керування — вміст зберігається як звичайні файли
.md у каталозі, який ви контролюєте, що робить версіонування, резервне копіювання та створення контенту за допомогою вашого улюбленого редактора простим. Вбудований веб-редактор забезпечує редагування в браузері для нетехнічних користувачів, тоді як розробники можуть створювати контент безпосередньо у своєму улюбленому інструменті Markdown і дозволити git керувати історією.
Самостійне розміщення Raneto на VPS дає вам приватну базу знань, якою ви повністю володієте, без прив'язки до постачальника, без плати за кожного користувача та з вмістом, який зберігається як портативні файли замість пропрієтарної бази даних.
Ключові характеристики Raneto
Файловий вміст
Статті — це звичайні файли Markdown у каталозі вмісту — версіонуйте за допомогою git, створюйте резервні копії за допомогою rsync, редагуйте будь-яким зручним інструментом.
Браузерний редактор
Вбудований редактор дозволяє нетехнічним користувачам оновлювати сторінки безпосередньо з браузера без доступу до файлової системи або запуску git.
Повнотекстовий пошук
Швидкий пошук у пам'яті по всіх сторінках дозволяє читачам миттєво знаходити вміст, не залишаючи сайт документації.
Ієрархія категорій
Структура папок стає деревом навігації, з власним порядком сортування через метадані для кожної папки, щоб ваша інформаційна архітектура (ІА) відображала ваш вміст.
Макет з підтримкою тем
Замініть або розширте стандартну тему, щоб відповідати вашому бренду — теми Raneto — це прості пакети HTML, CSS та JS.
Чому варто запускати Raneto у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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