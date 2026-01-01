Raneto — це легка база знань з відкритим вихідним кодом, побудована на Node.js, яка перетворює папку з Markdown-файлами на чистий, доступний для пошуку сайт документації. Немає бази даних для керування — вміст зберігається як звичайні файли .md у каталозі, який ви контролюєте, що робить версіонування, резервне копіювання та створення контенту за допомогою вашого улюбленого редактора простим. Вбудований веб-редактор забезпечує редагування в браузері для нетехнічних користувачів, тоді як розробники можуть створювати контент безпосередньо у своєму улюбленому інструменті Markdown і дозволити git керувати історією.

Самостійне розміщення Raneto на VPS дає вам приватну базу знань, якою ви повністю володієте, без прив'язки до постачальника, без плати за кожного користувача та з вмістом, який зберігається як портативні файли замість пропрієтарної бази даних.