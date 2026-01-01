Розгорнути NocoDB в один клік.
Альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, що перетворює будь-яку базу даних SQL на спільну електронну таблицю з автоматично згенерованими API.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NocoDB
NocoDB є провідною альтернативою Airtable з відкритим вихідним кодом, що перетворює PostgreSQL, MySQL та інші SQL-бази даних на інтуїтивно зрозумілі інтерфейси електронних таблиць, якими нетехнічні користувачі можуть впевнено керувати. Він пропонує перегляди у вигляді сітки, канбану, галереї, календаря та форм поряд з автоматично згенерованими REST та GraphQL API, розширеними типами полів та співпрацею в реальному часі — і все це без ціноутворення за користувача.
Самостійне розміщення NocoDB на вашому VPS гарантує, що конфіденційні бізнес-дані ніколи не покинуть вашу інфраструктуру, усуває обмеження ціноутворення за кількістю користувачів і надає вашій команді повну потужність реляційної бази даних за безкодовим інтерфейсом, який може використовувати будь-хто.
Ключові характеристики NocoDB
Різні типи видів
Перемикайтеся між поданнями сітки, канбану, галереї, календаря та форми для одних і тих же даних, дозволяючи кожному члену команди працювати у форматі, який відповідає його робочому процесу.
Автоматично згенеровані API
Кожна таблиця автоматично надає кінцеві точки REST та GraphQL, що дозволяє розробникам створювати власні інтеграції та інтерфейси без написання серверного коду.
Розширені типи полів
Вкладення, формули, пошуки, зведення та пов'язані записи надають можливості електронних таблиць реляційним даним без складних SQL-запитів.
Деталізований контроль доступу
Налаштуйте дозволи на рівні робочої області, бази даних та таблиць за допомогою керування ролями, щоб кожен член команди бачив лише те, що йому потрібно.
Автоматизація вебхуків
Автоматично запускайте зовнішні робочі процеси та інтеграції, коли змінюються дані, підключаючи NocoDB до ваших існуючих інструментів без написання власного коду.
Імпорт Airtable
Мігруйте існуючі бази Airtable, файли CSV або таблиці Excel з виявленням схеми, що дозволяє легко перейти без перебудови даних з нуля.
Чому варто запускати NocoDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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