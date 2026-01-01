NocoDB є провідною альтернативою Airtable з відкритим вихідним кодом, що перетворює PostgreSQL, MySQL та інші SQL-бази даних на інтуїтивно зрозумілі інтерфейси електронних таблиць, якими нетехнічні користувачі можуть впевнено керувати. Він пропонує перегляди у вигляді сітки, канбану, галереї, календаря та форм поряд з автоматично згенерованими REST та GraphQL API, розширеними типами полів та співпрацею в реальному часі — і все це без ціноутворення за користувача.

Самостійне розміщення NocoDB на вашому VPS гарантує, що конфіденційні бізнес-дані ніколи не покинуть вашу інфраструктуру, усуває обмеження ціноутворення за кількістю користувачів і надає вашій команді повну потужність реляційної бази даних за безкодовим інтерфейсом, який може використовувати будь-хто.