Знижка до 68% на NocoDB

Розгорнути NocoDB в один клік.

Альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, що перетворює будь-яку базу даних SQL на спільну електронну таблицю з автоматично згенерованими API.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути NocoDB в один клік.

Виберіть тариф VPS для NocoDB

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою NocoDB

NocoDB є провідною альтернативою Airtable з відкритим вихідним кодом, що перетворює PostgreSQL, MySQL та інші SQL-бази даних на інтуїтивно зрозумілі інтерфейси електронних таблиць, якими нетехнічні користувачі можуть впевнено керувати. Він пропонує перегляди у вигляді сітки, канбану, галереї, календаря та форм поряд з автоматично згенерованими REST та GraphQL API, розширеними типами полів та співпрацею в реальному часі — і все це без ціноутворення за користувача.

Самостійне розміщення NocoDB на вашому VPS гарантує, що конфіденційні бізнес-дані ніколи не покинуть вашу інфраструктуру, усуває обмеження ціноутворення за кількістю користувачів і надає вашій команді повну потужність реляційної бази даних за безкодовим інтерфейсом, який може використовувати будь-хто.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики NocoDB

Різні типи видів

Перемикайтеся між поданнями сітки, канбану, галереї, календаря та форми для одних і тих же даних, дозволяючи кожному члену команди працювати у форматі, який відповідає його робочому процесу.

Автоматично згенеровані API

Кожна таблиця автоматично надає кінцеві точки REST та GraphQL, що дозволяє розробникам створювати власні інтеграції та інтерфейси без написання серверного коду.

Розширені типи полів

Вкладення, формули, пошуки, зведення та пов'язані записи надають можливості електронних таблиць реляційним даним без складних SQL-запитів.

Деталізований контроль доступу

Налаштуйте дозволи на рівні робочої області, бази даних та таблиць за допомогою керування ролями, щоб кожен член команди бачив лише те, що йому потрібно.

Автоматизація вебхуків

Автоматично запускайте зовнішні робочі процеси та інтеграції, коли змінюються дані, підключаючи NocoDB до ваших існуючих інструментів без написання власного коду.

Імпорт Airtable

Мігруйте існуючі бази Airtable, файли CSV або таблиці Excel з виявленням схеми, що дозволяє легко перейти без перебудови даних з нуля.

Чому варто запускати NocoDB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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