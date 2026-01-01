Apache CouchDB — це документоорієнтована база даних NoSQL з відкритим вихідним кодом, яка зберігає дані як JSON-документи та надає доступ до кожної операції через чистий HTTP/REST API. На відміну від більшості баз даних, CouchDB за своєю архітектурою є багатопервинною (multi-primary) — кожен вузол приймає операції читання та запису, а зміни поширюються між вузлами (і навіть клієнтами браузера) за допомогою інкрементальної реплікації, яка витримує розділення мережі та періодичні збої зв'язку.

Самостійне розміщення CouchDB на власному VPS надає вам базу даних промислового рівня для мобільних застосунків, орієнтованих на роботу в офлайн-режимі, периферійних розгортань та відмовостійких веб-сервісів без ціноутворення за документ або обмежень, керованих постачальником. Веб-консоль Fauxton, що входить до комплекту, надає повний адміністративний доступ для запитів, налаштування реплікації, керування користувачами та редагування дизайн-документів.