Знижка до 68% на Apache CouchDB

Встановіть Apache CouchDB в один клік.

Багатоосновна база даних документів з інтуїтивно зрозумілим HTTP/JSON API, розроблена для надійності та реплікації з пріоритетом офлайн-режиму.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Apache CouchDB в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache CouchDB

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache CouchDB

Apache CouchDB — це документоорієнтована база даних NoSQL з відкритим вихідним кодом, яка зберігає дані як JSON-документи та надає доступ до кожної операції через чистий HTTP/REST API. На відміну від більшості баз даних, CouchDB за своєю архітектурою є багатопервинною (multi-primary) — кожен вузол приймає операції читання та запису, а зміни поширюються між вузлами (і навіть клієнтами браузера) за допомогою інкрементальної реплікації, яка витримує розділення мережі та періодичні збої зв'язку.

Самостійне розміщення CouchDB на власному VPS надає вам базу даних промислового рівня для мобільних застосунків, орієнтованих на роботу в офлайн-режимі, периферійних розгортань та відмовостійких веб-сервісів без ціноутворення за документ або обмежень, керованих постачальником. Веб-консоль Fauxton, що входить до комплекту, надає повний адміністративний доступ для запитів, налаштування реплікації, керування користувачами та редагування дизайн-документів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache CouchDB

Багатопервинна реплікація

Кожен вузол приймає записи та поступово синхронізує зміни — ідеально підходить для активно-активних кластерів, граничних вузлів та мобільної синхронізації з PouchDB або Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Кожна операція — це стандартний HTTP-запит, який повертає JSON, що дозволяє використовувати CouchDB з будь-якої мови або середовища виконання без нативного драйвера.

Fauxton Адмін UI

Веб-панель керування для перегляду баз даних, виконання запитів Mango, редагування дизайн-документів та налаштування реплікації.

Mango Мова запитів

Синтаксис запитів JSON у стилі MongoDB з декларативними селекторами та індексами — немає потреби писати JavaScript-подання для типових пошуків.

Збоєорієнтований дизайн

Сховище B-дерева з функцією лише дописування означає, що CouchDB витримує раптову втрату живлення без пошкодження та миттєво відновлюється після перезапуску.

Чому варто запускати Apache CouchDB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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