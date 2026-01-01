Встановіть Apache CouchDB в один клік.
Багатоосновна база даних документів з інтуїтивно зрозумілим HTTP/JSON API, розроблена для надійності та реплікації з пріоритетом офлайн-режиму.
Виберіть тариф VPS для Apache CouchDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache CouchDB
Apache CouchDB — це документоорієнтована база даних NoSQL з відкритим вихідним кодом, яка зберігає дані як JSON-документи та надає доступ до кожної операції через чистий HTTP/REST API. На відміну від більшості баз даних, CouchDB за своєю архітектурою є багатопервинною (multi-primary) — кожен вузол приймає операції читання та запису, а зміни поширюються між вузлами (і навіть клієнтами браузера) за допомогою інкрементальної реплікації, яка витримує розділення мережі та періодичні збої зв'язку.
Самостійне розміщення CouchDB на власному VPS надає вам базу даних промислового рівня для мобільних застосунків, орієнтованих на роботу в офлайн-режимі, периферійних розгортань та відмовостійких веб-сервісів без ціноутворення за документ або обмежень, керованих постачальником. Веб-консоль Fauxton, що входить до комплекту, надає повний адміністративний доступ для запитів, налаштування реплікації, керування користувачами та редагування дизайн-документів.
Ключові характеристики Apache CouchDB
Багатопервинна реплікація
Кожен вузол приймає записи та поступово синхронізує зміни — ідеально підходить для активно-активних кластерів, граничних вузлів та мобільної синхронізації з PouchDB або Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Кожна операція — це стандартний HTTP-запит, який повертає JSON, що дозволяє використовувати CouchDB з будь-якої мови або середовища виконання без нативного драйвера.
Fauxton Адмін UI
Веб-панель керування для перегляду баз даних, виконання запитів Mango, редагування дизайн-документів та налаштування реплікації.
Mango Мова запитів
Синтаксис запитів JSON у стилі MongoDB з декларативними селекторами та індексами — немає потреби писати JavaScript-подання для типових пошуків.
Збоєорієнтований дизайн
Сховище B-дерева з функцією лише дописування означає, що CouchDB витримує раптову втрату живлення без пошкодження та миттєво відновлюється після перезапуску.
Чому варто запускати Apache CouchDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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