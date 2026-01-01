Знижка до 68% на Apache Doris

Розгорніть Apache Doris в один клік.

Високопродуктивна аналітична база даних MPP для звітності в реальному часі, спеціальних SQL-запитів та уніфікованого сховища даних у петабайтному масштабі.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Apache Doris в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Doris

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Doris

Apache Doris — це сучасна, аналітична база даних MPP у реальному часі, яку використовують тисячі організацій, зокрема JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan та ByteDance, для забезпечення роботи інформаційних панелей, спеціального аналізу та аналітики, орієнтованої на клієнтів, на сотнях терабайтів даних. Її векторизований механізм виконання, стовпчасте сховище та оптимізатор на основі вартості забезпечують виконання SQL-запитів за частки секунди для мільярдів рядків, залишаючись сумісною з протоколом MySQL, тому наявні BI-інструменти та драйвери підключаються без змін.

Самостійне розміщення Doris на власному VPS дозволяє тримати затримку запитів, політики зберігання та конвеєри прийому даних під прямим контролем без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Вбудований інтерфейс постачається з інтегрованою веб-консоллю для перегляду стану кластера, профілювання запитів та дослідження SQL.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Doris

SQL, сумісний з MySQL

Підтримує протокол MySQL, тому JDBC, ODBC, інструменти BI та наявні інформаційні панелі підключаються до Doris без жодних змін у коді.

Векторизований MPP двигун

Колонкове сховище з векторизованим виконанням та оптимізатором на основі вартості забезпечує виконання SQL за частки секунди для мільярдів рядків.

Надходження в реальному часі

Потокове завантаження, регулярне завантаження з Kafka та конектори Flink/Spark передають свіжі дані у таблиці, доступні для запитів, за лічені секунди.

Федеративні запити лейкхаусу

Мульти-Каталог зчитує джерела Hive, Iceberg, Hudi, Paimon та JDBC безпосередньо, щоб ви могли виконувати запити до озерних даних без їх копіювання.

Вбудована вебконсоль

Фронтенд надає веб-інтерфейс для перегляду статусу кластера, виконання SQL-запитів, інспектування профілів запитів та керування користувачами і ролями.

Чому варто запускати Apache Doris у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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