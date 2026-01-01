Розгорніть Apache Doris в один клік.
Високопродуктивна аналітична база даних MPP для звітності в реальному часі, спеціальних SQL-запитів та уніфікованого сховища даних у петабайтному масштабі.
Виберіть тариф VPS для Apache Doris
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Doris
Apache Doris — це сучасна, аналітична база даних MPP у реальному часі, яку використовують тисячі організацій, зокрема JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan та ByteDance, для забезпечення роботи інформаційних панелей, спеціального аналізу та аналітики, орієнтованої на клієнтів, на сотнях терабайтів даних. Її векторизований механізм виконання, стовпчасте сховище та оптимізатор на основі вартості забезпечують виконання SQL-запитів за частки секунди для мільярдів рядків, залишаючись сумісною з протоколом MySQL, тому наявні BI-інструменти та драйвери підключаються без змін.
Самостійне розміщення Doris на власному VPS дозволяє тримати затримку запитів, політики зберігання та конвеєри прийому даних під прямим контролем без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Вбудований інтерфейс постачається з інтегрованою веб-консоллю для перегляду стану кластера, профілювання запитів та дослідження SQL.
Ключові характеристики Apache Doris
SQL, сумісний з MySQL
Підтримує протокол MySQL, тому JDBC, ODBC, інструменти BI та наявні інформаційні панелі підключаються до Doris без жодних змін у коді.
Векторизований MPP двигун
Колонкове сховище з векторизованим виконанням та оптимізатором на основі вартості забезпечує виконання SQL за частки секунди для мільярдів рядків.
Надходження в реальному часі
Потокове завантаження, регулярне завантаження з Kafka та конектори Flink/Spark передають свіжі дані у таблиці, доступні для запитів, за лічені секунди.
Федеративні запити лейкхаусу
Мульти-Каталог зчитує джерела Hive, Iceberg, Hudi, Paimon та JDBC безпосередньо, щоб ви могли виконувати запити до озерних даних без їх копіювання.
Вбудована вебконсоль
Фронтенд надає веб-інтерфейс для перегляду статусу кластера, виконання SQL-запитів, інспектування профілів запитів та керування користувачами і ролями.
Чому варто запускати Apache Doris у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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