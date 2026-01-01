Apache Doris — це сучасна, аналітична база даних MPP у реальному часі, яку використовують тисячі організацій, зокрема JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan та ByteDance, для забезпечення роботи інформаційних панелей, спеціального аналізу та аналітики, орієнтованої на клієнтів, на сотнях терабайтів даних. Її векторизований механізм виконання, стовпчасте сховище та оптимізатор на основі вартості забезпечують виконання SQL-запитів за частки секунди для мільярдів рядків, залишаючись сумісною з протоколом MySQL, тому наявні BI-інструменти та драйвери підключаються без змін.

Самостійне розміщення Doris на власному VPS дозволяє тримати затримку запитів, політики зберігання та конвеєри прийому даних під прямим контролем без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Вбудований інтерфейс постачається з інтегрованою веб-консоллю для перегляду стану кластера, профілювання запитів та дослідження SQL.