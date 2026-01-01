Встановлення Apache Amoro в один клік.
Сервіс керування lakehouse з відкритим вихідним кодом для таблиць Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive та Paimon.
Виберіть тариф VPS для Apache Amoro
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Amoro
Apache Amoro — це інкубаційний проєкт Apache, який додає самокерований рівень поверх відкритих форматів lakehouse, надаючи єдину веб-панель для каталогів, таблиць та безперервної самооптимізації. Він інтегрується з Flink, Spark та Trino, щоб команди платформи могли централізовано керувати обслуговуванням таблиць, ущільненням файлів, терміном дії знімків та політиками зберігання даних для кількох форматів таблиць з одного місця.
Самостійне розміщення Amoro зберігає метадані каталогу, статистику таблиць та активність оптимізатора на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за SaaS за кожну таблицю. Вбудований веб-інтерфейс відображає розміри таблиць, прогрес оптимізації, історію знімків та доступ до терміналу SQL, надаючи командам платформи даних операційну консоль, якої немає в чистих розгортаннях Iceberg або Paimon.
Ключові характеристики Apache Amoro
Уніфікований дашборд лейкхаусу
Переглядайте каталоги, схеми, таблиці, знімки та розділи для форматів Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive та Paimon з єдиного веб-інтерфейсу без написання SQL.
Самооптимізуючий рушій
Постійно ущільнює невеликі файли, об'єднує видалення та перезаписує маніфести у фоновому режимі, щоб потокові таблиці та таблиці CDC залишалися швидкими для запитів без ручних завдань з обслуговування.
Багатоформатний каталог
Зареєструйте внутрішні каталоги Amoro або підключіться до наявних каталогів Hive Metastore, AWS Glue, REST та Hadoop і керуйте кожним підтримуваним форматом таблиць з однієї панелі керування.
Модульні контейнери оптимізатора
Виконуйте завдання оптимізації на локальному контейнері одразу або масштабуйте до зовнішніх контейнерів оптимізатора Flink, Spark чи Kubernetes у міру зростання обсягів даних.
Вбудований SQL термінал
Запитуйте та переглядайте таблиці безпосередньо з панелі керування, використовуючи вбудований локальний термінал Spark, або підключіть Kyuubi для спільного SQL-доступу промислового рівня.
Чому варто запускати Apache Amoro у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Apache Gravitino
Озеро метаданих з відкритим вихідним кодом, що об'єднує каталоги Iceberg, Hive та JDBC в одному API