Apache Amoro — це інкубаційний проєкт Apache, який додає самокерований рівень поверх відкритих форматів lakehouse, надаючи єдину веб-панель для каталогів, таблиць та безперервної самооптимізації. Він інтегрується з Flink, Spark та Trino, щоб команди платформи могли централізовано керувати обслуговуванням таблиць, ущільненням файлів, терміном дії знімків та політиками зберігання даних для кількох форматів таблиць з одного місця.

Самостійне розміщення Amoro зберігає метадані каталогу, статистику таблиць та активність оптимізатора на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за SaaS за кожну таблицю. Вбудований веб-інтерфейс відображає розміри таблиць, прогрес оптимізації, історію знімків та доступ до терміналу SQL, надаючи командам платформи даних операційну консоль, якої немає в чистих розгортаннях Iceberg або Paimon.