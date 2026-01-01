Знижка до 68% на Apache Amoro

Встановлення Apache Amoro в один клік.

Сервіс керування lakehouse з відкритим вихідним кодом для таблиць Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive та Paimon.

Запустіть застосунок миттєво
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VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Apache Amoro в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Amoro

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Amoro

Apache Amoro — це інкубаційний проєкт Apache, який додає самокерований рівень поверх відкритих форматів lakehouse, надаючи єдину веб-панель для каталогів, таблиць та безперервної самооптимізації. Він інтегрується з Flink, Spark та Trino, щоб команди платформи могли централізовано керувати обслуговуванням таблиць, ущільненням файлів, терміном дії знімків та політиками зберігання даних для кількох форматів таблиць з одного місця.

Самостійне розміщення Amoro зберігає метадані каталогу, статистику таблиць та активність оптимізатора на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за SaaS за кожну таблицю. Вбудований веб-інтерфейс відображає розміри таблиць, прогрес оптимізації, історію знімків та доступ до терміналу SQL, надаючи командам платформи даних операційну консоль, якої немає в чистих розгортаннях Iceberg або Paimon.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Amoro

Уніфікований дашборд лейкхаусу

Переглядайте каталоги, схеми, таблиці, знімки та розділи для форматів Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive та Paimon з єдиного веб-інтерфейсу без написання SQL.

Самооптимізуючий рушій

Постійно ущільнює невеликі файли, об'єднує видалення та перезаписує маніфести у фоновому режимі, щоб потокові таблиці та таблиці CDC залишалися швидкими для запитів без ручних завдань з обслуговування.

Багатоформатний каталог

Зареєструйте внутрішні каталоги Amoro або підключіться до наявних каталогів Hive Metastore, AWS Glue, REST та Hadoop і керуйте кожним підтримуваним форматом таблиць з однієї панелі керування.

Модульні контейнери оптимізатора

Виконуйте завдання оптимізації на локальному контейнері одразу або масштабуйте до зовнішніх контейнерів оптимізатора Flink, Spark чи Kubernetes у міру зростання обсягів даних.

Вбудований SQL термінал

Запитуйте та переглядайте таблиці безпосередньо з панелі керування, використовуючи вбудований локальний термінал Spark, або підключіть Kyuubi для спільного SQL-доступу промислового рівня.

Чому варто запускати Apache Amoro у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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