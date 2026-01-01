Розгортайте Apache Guacamole в один клік.
Безклієнтський шлюз віддаленого робочого столу для доступу до з'єднань RDP, SSH, VNC та Telnet безпосередньо з веббраузера.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Guacamole
Apache Guacamole — це безклієнтський шлюз віддаленого робочого столу, що дозволяє отримати доступ до серверів RDP, VNC, SSH та Telnet з будь-якого сучасного веббраузера — без плагінів, без нативного клієнтського програмного забезпечення та без налаштування для кожного пристрою. Браузер відповідає за рендеринг, тоді як серверний демон перекладає протоколи, роблячи віддалений доступ таким же простим, як відкриття URL-адреси.
Самостійне розміщення Guacamole на власному VPS перетворює ваш сервер на центральний хост-перехідник для керування віддаленими машинами в будь-якій точці світу. Вбудоване керування користувачами, журнали аудиту та спільний доступ до підключень роблять його однаково корисним для адміністраторів-одинаків та невеликих команд, зберігаючи при цьому кожні облікові дані та сеанс під вашим безпосереднім контролем.
Ключові характеристики Apache Guacamole
Безклієнтський доступ до браузера
Підключайтеся до будь-якого хоста RDP, VNC, SSH або Telnet безпосередньо з вкладки браузера — без клієнтського програмного забезпечення, плагінів та обхідних шляхів для брандмауера.
Багатопротокольна підтримка
Вбудовані адаптери для RDP, VNC, SSH, Telnet та Kubernetes забезпечують повсякденні потреби адміністраторів, розробників та команд безпеки.
Централізовані облікові дані
Зберігайте паролі серверів, SSH-ключі та сертифікати один раз у Guacamole і надавайте користувачам доступ, ніколи не розкриваючи базові секрети.
Керування користувачами та групами
Дозволи на основі ролей, інтеграція LDAP та SAML, а також правила доступу для кожного з'єднання допомагають великим командам залишатися організованими в міру зростання кількості з'єднань.
Запис сесій та аудит
Запис сеансів (за бажанням) та детальні журнали активності дозволяють легко перевірити, хто, куди підключався і що робив.
Чому варто запускати Apache Guacamole у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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