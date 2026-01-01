Знижка до 68% на Apache Guacamole

Розгортайте Apache Guacamole в один клік.

Безклієнтський шлюз віддаленого робочого столу для доступу до з'єднань RDP, SSH, VNC та Telnet безпосередньо з веббраузера.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортайте Apache Guacamole в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Guacamole

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Guacamole

Apache Guacamole — це безклієнтський шлюз віддаленого робочого столу, що дозволяє отримати доступ до серверів RDP, VNC, SSH та Telnet з будь-якого сучасного веббраузера — без плагінів, без нативного клієнтського програмного забезпечення та без налаштування для кожного пристрою. Браузер відповідає за рендеринг, тоді як серверний демон перекладає протоколи, роблячи віддалений доступ таким же простим, як відкриття URL-адреси.

Самостійне розміщення Guacamole на власному VPS перетворює ваш сервер на центральний хост-перехідник для керування віддаленими машинами в будь-якій точці світу. Вбудоване керування користувачами, журнали аудиту та спільний доступ до підключень роблять його однаково корисним для адміністраторів-одинаків та невеликих команд, зберігаючи при цьому кожні облікові дані та сеанс під вашим безпосереднім контролем.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Guacamole

Безклієнтський доступ до браузера

Підключайтеся до будь-якого хоста RDP, VNC, SSH або Telnet безпосередньо з вкладки браузера — без клієнтського програмного забезпечення, плагінів та обхідних шляхів для брандмауера.

Багатопротокольна підтримка

Вбудовані адаптери для RDP, VNC, SSH, Telnet та Kubernetes забезпечують повсякденні потреби адміністраторів, розробників та команд безпеки.

Централізовані облікові дані

Зберігайте паролі серверів, SSH-ключі та сертифікати один раз у Guacamole і надавайте користувачам доступ, ніколи не розкриваючи базові секрети.

Керування користувачами та групами

Дозволи на основі ролей, інтеграція LDAP та SAML, а також правила доступу для кожного з'єднання допомагають великим командам залишатися організованими в міру зростання кількості з'єднань.

Запис сесій та аудит

Запис сеансів (за бажанням) та детальні журнали активності дозволяють легко перевірити, хто, куди підключався і що робив.

Чому варто запускати Apache Guacamole у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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