Apache Guacamole — це безклієнтський шлюз віддаленого робочого столу, що дозволяє отримати доступ до серверів RDP, VNC, SSH та Telnet з будь-якого сучасного веббраузера — без плагінів, без нативного клієнтського програмного забезпечення та без налаштування для кожного пристрою. Браузер відповідає за рендеринг, тоді як серверний демон перекладає протоколи, роблячи віддалений доступ таким же простим, як відкриття URL-адреси.

Самостійне розміщення Guacamole на власному VPS перетворює ваш сервер на центральний хост-перехідник для керування віддаленими машинами в будь-якій точці світу. Вбудоване керування користувачами, журнали аудиту та спільний доступ до підключень роблять його однаково корисним для адміністраторів-одинаків та невеликих команд, зберігаючи при цьому кожні облікові дані та сеанс під вашим безпосереднім контролем.