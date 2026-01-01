WBO (Whiteboard Online) — це самостійно розміщена спільна дошка в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам малювати, писати та робити анотації на спільній нескінченній дошці одночасно. Вона підтримує малювання від руки, геометричні фігури, текст та вставлення зображень з миттєвою синхронізацією між усіма підключеними учасниками.

Самостійне розміщення WBO на VPS надає командам приватну дошку, яка залишається активною між сесіями без розкриття вмісту стороннім сервісам. Постійна дошка залишається доступною за стабільною URL-адресою для поточних проєктів, що робить її ідеальною для віддаленого планування спринтів, навчання, технічних діаграм та сесій творчого мозкового штурму.