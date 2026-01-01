Встановлення WBO в один клік.
Спільна дошка в реальному часі для командного мозкового штурму, віддалених зустрічей та візуального планування на спільному полотні.
Виберіть тариф VPS для WBO
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WBO
WBO (Whiteboard Online) — це самостійно розміщена спільна дошка в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам малювати, писати та робити анотації на спільній нескінченній дошці одночасно. Вона підтримує малювання від руки, геометричні фігури, текст та вставлення зображень з миттєвою синхронізацією між усіма підключеними учасниками.
Самостійне розміщення WBO на VPS надає командам приватну дошку, яка залишається активною між сесіями без розкриття вмісту стороннім сервісам. Постійна дошка залишається доступною за стабільною URL-адресою для поточних проєктів, що робить її ідеальною для віддаленого планування спринтів, навчання, технічних діаграм та сесій творчого мозкового штурму.
Ключові характеристики WBO
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів малюють та анотують на одному полотні одночасно з миттєвою синхронізацією і без потреби оновлення.
Постійне полотно
Вміст дошки зберігається автоматично і доступний за тією ж URL-адресою щоразу, коли учасники перепідключаються.
Малювальні інструменти
Малювання від руки, геометричні фігури, текстові мітки та завантаження зображень охоплюють весь спектр випадків використання інтерактивної дошки.
Обліковий запис не потрібен
Будь-хто, хто має URL-адресу дошки, може одразу приєднатися та долучитися без реєстрації чи авторизації.
Чому варто запускати WBO у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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