Khoj — це безкоштовний персональний ШІ-асистент з відкритим вихідним кодом, який підключається до ваших документів, нотаток та файлів і дозволяє ставити запитання про них природною мовою. Він працює з будь-яким великим провайдером ШІ — OpenAI, Anthropic, Google Gemini або локальним екземпляром Ollama, що працює на тому ж VPS — і доповнює свої відповіді пошуком в інтернеті в реальному часі через SearXNG та ізольованим виконанням коду Python через Terrarium.

Самостійне розміщення Khoj означає, що ваші документи, розмови та історія запитів залишаються у вашій власній інфраструктурі. Ваші файли ніколи не надсилаються за межі провайдера моделі ШІ, якого ви явно налаштовуєте, надаючи вам повний контроль над тим, які дані передаються і кому.