Розгорніть Khoj в один клік.
Асистент ШІ з відкритим кодом, який спілкується з вашими документами, шукає в інтернеті та виконує код, використовуючи обрану вами модель ШІ.
Виберіть тариф VPS для Khoj
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Khoj
Khoj — це безкоштовний персональний ШІ-асистент з відкритим вихідним кодом, який підключається до ваших документів, нотаток та файлів і дозволяє ставити запитання про них природною мовою. Він працює з будь-яким великим провайдером ШІ — OpenAI, Anthropic, Google Gemini або локальним екземпляром Ollama, що працює на тому ж VPS — і доповнює свої відповіді пошуком в інтернеті в реальному часі через SearXNG та ізольованим виконанням коду Python через Terrarium.
Самостійне розміщення Khoj означає, що ваші документи, розмови та історія запитів залишаються у вашій власній інфраструктурі. Ваші файли ніколи не надсилаються за межі провайдера моделі ШІ, якого ви явно налаштовуєте, надаючи вам повний контроль над тим, які дані передаються і кому.
Ключові характеристики Khoj
Поспілкуйтеся з Документами
Індексуйте PDF-файли, нотатки та файли і ставте запитання щодо них природною мовою — Khoj отримує відповідний контекст та відповіді, використовуючи обрану вами модель ШІ.
Інтеграція веб-пошуку
Вбудований SearXNG дозволяє Khoj отримувати та узагальнювати актуальну інформацію з Інтернету без маршрутизації запитів через сторонній пошуковий API.
Пісочниця виконання коду
Запускайте код Python в ізольованому пісочниці Terrarium, щоб Khoj міг виконувати обчислення, аналіз даних та завдання зі скриптингу як частину розмови.
Будь-який постачальник моделі ШІ
Підключіть OpenAI, Anthropic, Google Gemini або локальний екземпляр Ollama — перемикайте провайдерів, не змінюючи спосіб взаємодії з Khoj.
Приватний за замовчуванням
Усі документи, чати та вбудовування залишаються на вашому VPS — нічого не передається за межі постачальника моделі ШІ, якого ви налаштовуєте.
Чому варто запускати Khoj у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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