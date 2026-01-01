Trailarr — це компаньйон з відкритим вихідним кодом для медіастеку arr, який знаходить, завантажує та впорядковує трейлери разом із фільмами та телешоу, якими вже керують Radarr та Sonarr. Він підключається до кількох екземплярів Radarr, Sonarr та Plex, визначає, чи існує трейлер, і використовує yt-dlp з FFmpeg для отримання відсутніх трейлерів у вибраній вами роздільній здатності та кодеку.

Самостійний хостинг Trailarr на VPS забезпечує безперервну роботу робочого процесу трейлерів, не завантажуючи домашній сервер, а завантажені файли потрапляють у ті самі шляхи бібліотеки, які вже сканує ваш медіасервер. Настроювані угоди про іменування, профілі якості та історія подій спрощують підтримку повної колекції трейлерів, яка працює з Plex, Jellyfin, Emby та Kodi.