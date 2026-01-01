Розгортання Trailarr в один клік.
Автоматично завантажуйте та впорядковуйте трейлери фільмів і серіалів для медіатек Radarr і Sonarr.
Виберіть тариф VPS для Trailarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Trailarr
Trailarr — це компаньйон з відкритим вихідним кодом для медіастеку arr, який знаходить, завантажує та впорядковує трейлери разом із фільмами та телешоу, якими вже керують Radarr та Sonarr. Він підключається до кількох екземплярів Radarr, Sonarr та Plex, визначає, чи існує трейлер, і використовує yt-dlp з FFmpeg для отримання відсутніх трейлерів у вибраній вами роздільній здатності та кодеку.
Самостійний хостинг Trailarr на VPS забезпечує безперервну роботу робочого процесу трейлерів, не завантажуючи домашній сервер, а завантажені файли потрапляють у ті самі шляхи бібліотеки, які вже сканує ваш медіасервер. Настроювані угоди про іменування, профілі якості та історія подій спрощують підтримку повної колекції трейлерів, яка працює з Plex, Jellyfin, Emby та Kodi.
Ключові характеристики Trailarr
Синхронізація Radarr та Sonarr
Підключається до кількох екземплярів Radarr, Sonarr та Plex, щоб виявити кожен відстежуваний фільм і телешоу без ручного імпорту.
Автоматичні завантаження трейлерів
Використовує yt-dlp та FFmpeg під капотом, щоб отримувати трейлери та перекодовувати їх до бажаної роздільної здатності, кодека та налаштувань аудіо.
Профілі якості
Визначте правила роздільної здатності, формату та фільтрації для кожного профілю, щоб кожна бібліотека отримувала трейлери, які відповідають її стандартам якості.
Правила іменування Plex
Зберігає трейлери поруч із медіафайлами, використовуючи імена в стилі Plex, щоб Plex, Jellyfin, Emby та Kodi їх розпізнавали без додаткової конфігурації.
Апаратне прискорення
Опціональне прискорення VAAPI та NVIDIA прискорює транскодування трейлерів і підтримує низьке використання ЦП у великих бібліотеках.
Історія подій та журнали
Вбудоване відстеження подій та детальні журнали точно показують, які трейлери були завантажені, пропущені або завершилися з помилкою, для спрощеного усунення несправностей.
Чому варто запускати Trailarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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