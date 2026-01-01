Automatisch — це платформа автоматизації робочих процесів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє підключати програми та автоматизувати повторювані завдання за допомогою візуального інтерфейсу без коду. Як і Zapier або Make, ви створюєте потоки, які запускають дії між сервісами — але з Automatisch усі ваші дані та логіка автоматизації залишаються на вашому власному сервері без оплати за завдання чи обмежень використання.

Самостійне розміщення Automatisch означає, що ваші облікові дані API, дані робочого процесу та бізнес-логіка ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Це розгортання включає PostgreSQL для зберігання робочих процесів, Redis для черги завдань та виділений робочий процес для надійного фонового виконання. Увійдіть за допомогою облікових даних за замовчуванням і негайно змініть їх у налаштуваннях.