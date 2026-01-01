Відкрита альтернатива Zapier для підключення додатків та автоматизації робочих процесів без кодування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Automatisch
Automatisch — це платформа автоматизації робочих процесів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє підключати програми та автоматизувати повторювані завдання за допомогою візуального інтерфейсу без коду. Як і Zapier або Make, ви створюєте потоки, які запускають дії між сервісами — але з Automatisch усі ваші дані та логіка автоматизації залишаються на вашому власному сервері без оплати за завдання чи обмежень використання.
Самостійне розміщення Automatisch означає, що ваші облікові дані API, дані робочого процесу та бізнес-логіка ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Це розгортання включає PostgreSQL для зберігання робочих процесів, Redis для черги завдань та виділений робочий процес для надійного фонового виконання. Увійдіть за допомогою облікових даних за замовчуванням і негайно змініть їх у налаштуваннях.
Ключові характеристики Automatisch
Візуальний конструктор потоків
Створюйте робочі процеси автоматизації, з'єднуючи тригери та дії в інтерфейсі перетягування без написання коду.
Інтеграції застосунків
Підключайтеся до популярних сервісів, таких як Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, та багатьох інших за допомогою вбудованих конекторів.
Тригери вебхуків
Запускайте робочі процеси із зовнішніх подій, використовуючи вхідні вебхуки для автоматизації в реальному часі з будь-якого джерела.
Умовна логіка
Додайте фільтри та умови до робочих процесів, щоб дії виконувалися лише тоді, коли дотримано певних критеріїв.
Фоновий виконавець
Виділений робочий процес забезпечує надійне виконання довготривалих і запланованих завдань автоматизації.
Чому варто запускати Automatisch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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