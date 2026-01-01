Розгорнути EMQX в один клік.
Високопродуктивний MQTT брокер з відкритим вихідним кодом для IoT та обміну повідомленнями в реальному часі з вбудованою веб-панеллю керування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EMQX
EMQX — це високомасштабований брокер повідомлень MQTT з відкритим кодом, розроблений для IoT, промислової автоматизації та потокової передачі даних у реальному часі. Він обробляє мільйони одночасних з'єднань MQTT із затримкою менше мілісекунди та підтримує MQTT 3.1, 3.1.1 і 5.0, а також MQTT через WebSockets. Вбудований механізм правил дозволяє обробляти, маршрутизувати та трансформувати повідомлення пристроїв без написання серверного коду, підключаючись безпосередньо до баз даних, хмарних сервісів та HTTP-кінцевих точок.
Вбудована веб-панель керування надає комплексний інтерфейс для моніторингу стану кластера, статистики з'єднань, дерев підписок та потоків механізму правил у реальному часі. Самостійне розміщення EMQX на вашому VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою повідомлень IoT — без хмарних комісій за кожне повідомлення, без прив'язки до постачальника та з повною видимістю рівня зв'язку ваших пристроїв.
Ключові характеристики EMQX
Підтримка MQTT 5.0
Повна реалізація MQTT 5.0, включно із закінченням сесії, терміном дії повідомлень, кодами причин, спільними підписками та шаблонами запит/відповідь для сучасних IoT-застосунків.
Вбудований рушій правил
Обробляйте, фільтруйте та маршрутизуйте повідомлення пристроїв, використовуючи SQL-подібні правила, які пересилають дані до баз даних, Kafka, HTTP-вебхуків або інших MQTT-брокерів без спеціального коду.
MQTT через WebSockets
Підключайте веб-браузери та JavaScript-клієнти безпосередньо до EMQX через безпечні WebSocket-з'єднання, уможливлюючи IoT-панелі моніторингу в реальному часі без окремого мосту.
Панель управління веб-сайтом
Відстежуйте кількість з'єднань, дерева підписок, швидкість повідомлень та продуктивність механізму правил у реальному часі через вбудований адміністративний веб-інтерфейс.
Висока паралельність
EMQX обробляє мільйони одночасних з'єднань пристроїв на одному вузлі, що робить його придатним для всього: від невеликих систем домашньої автоматизації до великомасштабних промислових розгортань.
Чому варто запускати EMQX у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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