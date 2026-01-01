EMQX — це високомасштабований брокер повідомлень MQTT з відкритим кодом, розроблений для IoT, промислової автоматизації та потокової передачі даних у реальному часі. Він обробляє мільйони одночасних з'єднань MQTT із затримкою менше мілісекунди та підтримує MQTT 3.1, 3.1.1 і 5.0, а також MQTT через WebSockets. Вбудований механізм правил дозволяє обробляти, маршрутизувати та трансформувати повідомлення пристроїв без написання серверного коду, підключаючись безпосередньо до баз даних, хмарних сервісів та HTTP-кінцевих точок.

Вбудована веб-панель керування надає комплексний інтерфейс для моніторингу стану кластера, статистики з'єднань, дерев підписок та потоків механізму правил у реальному часі. Самостійне розміщення EMQX на вашому VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою повідомлень IoT — без хмарних комісій за кожне повідомлення, без прив'язки до постачальника та з повною видимістю рівня зв'язку ваших пристроїв.