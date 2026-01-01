Розгортання Nexus Repository Manager в один клік.
Універсальний менеджер репозиторіїв артефактів з підтримкою Maven, npm, Docker, PyPI та багато іншого.
Виберіть тариф VPS для Nexus Repository Manager
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager є стандартним у галузі сховищем артефактів для зберігання, організації та розповсюдження артефактів збірки для кожного основного формату пакетів. Він слугує універсальним проксі-кешем для Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub та десятків інших реєстрів, що значно зменшує зовнішні завантаження та прискорює збірки.
Самостійне розміщення Nexus на власному VPS дає вам повний контроль над зберіганням артефактів, політиками доступу та скануванням безпеки. Команди отримують єдине джерело достовірної інформації для всіх залежностей — публічних і приватних — без ціноутворення за місце або обмежень хмарного сховища.
Ключові характеристики Nexus Repository Manager
Універсальна підтримка форматів
Розміщуйте та проксіюйте Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go та багато інших форматів з одного екземпляра.
Проксі та кеш
Кешуйте віддалені артефакти локально, щоб збірки ніколи не завершувалися з помилкою через те, що вихідний реєстр повільний або недоступний.
Приватні репозиторії
Публікуйте власні бібліотеки та образи Docker у приватні розміщені репозиторії з деталізованим контролем доступу.
Пошук компонентів
Повнотекстовий пошук по всіх репозиторіях дозволяє розробникам швидко знаходити конкретні версії артефактів та їхні метадані.
Доступ на основі ролей
Визначте деталізовані привілеї для кожного репозиторію, щоб команди бачили та публікували лише у репозиторії, якими вони володіють.
Чому варто запускати Nexus Repository Manager у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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