Sonatype Nexus Repository Manager є стандартним у галузі сховищем артефактів для зберігання, організації та розповсюдження артефактів збірки для кожного основного формату пакетів. Він слугує універсальним проксі-кешем для Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub та десятків інших реєстрів, що значно зменшує зовнішні завантаження та прискорює збірки.

Самостійне розміщення Nexus на власному VPS дає вам повний контроль над зберіганням артефактів, політиками доступу та скануванням безпеки. Команди отримують єдине джерело достовірної інформації для всіх залежностей — публічних і приватних — без ціноутворення за місце або обмежень хмарного сховища.