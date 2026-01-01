Знижка до 68% на Nexus Repository Manager

Розгортання Nexus Repository Manager в один клік.

Універсальний менеджер репозиторіїв артефактів з підтримкою Maven, npm, Docker, PyPI та багато іншого.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Nexus Repository Manager в один клік.

Виберіть тариф VPS для Nexus Repository Manager

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Nexus Repository Manager

Sonatype Nexus Repository Manager є стандартним у галузі сховищем артефактів для зберігання, організації та розповсюдження артефактів збірки для кожного основного формату пакетів. Він слугує універсальним проксі-кешем для Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub та десятків інших реєстрів, що значно зменшує зовнішні завантаження та прискорює збірки.

Самостійне розміщення Nexus на власному VPS дає вам повний контроль над зберіганням артефактів, політиками доступу та скануванням безпеки. Команди отримують єдине джерело достовірної інформації для всіх залежностей — публічних і приватних — без ціноутворення за місце або обмежень хмарного сховища.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Nexus Repository Manager

Універсальна підтримка форматів

Розміщуйте та проксіюйте Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go та багато інших форматів з одного екземпляра.

Проксі та кеш

Кешуйте віддалені артефакти локально, щоб збірки ніколи не завершувалися з помилкою через те, що вихідний реєстр повільний або недоступний.

Приватні репозиторії

Публікуйте власні бібліотеки та образи Docker у приватні розміщені репозиторії з деталізованим контролем доступу.

Пошук компонентів

Повнотекстовий пошук по всіх репозиторіях дозволяє розробникам швидко знаходити конкретні версії артефактів та їхні метадані.

Доступ на основі ролей

Визначте деталізовані привілеї для кожного репозиторію, щоб команди бачили та публікували лише у репозиторії, якими вони володіють.

Чому варто запускати Nexus Repository Manager у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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