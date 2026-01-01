Знижка до 68% на wger

Розгорніть wger в один клік.

Самостійно розміщений трекер для фітнесу та тренувань з базою даних вправ, обліком харчування та відстеженням ваги для спортсменів та тренерів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть wger в один клік.

Виберіть тариф VPS для wger

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою wger

wger — це фітнес-трекер і трекер тренувань з відкритим вихідним кодом, який поєднує комплексну базу даних вправ, структуроване планування тренувань, відстеження харчування та моніторинг ваги тіла в одній самостійно розміщеній програмі Django. Він постачається з каталогом тисяч вправ, створеним спільнотою, з описами, цільовими м'язами та демонстраційними зображеннями, і поєднується з нативними мобільними додатками для iOS та Android, щоб спортсмени могли реєструвати тренування та прийоми їжі прямо в спортзалі.

Самостійне розміщення wger на вашому VPS зберігає особисті дані тренувань — тренування, вимірювання тіла, записи про їжу та графіки прогресу — на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фітнес-SaaS. Платформа підтримує кількох користувачів з приватними обліковими записами, додаткові гостьові входи для пробного використання та комплексний REST API для власних інформаційних панелей або інтеграції зі сторонніми програмами.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики wger

База даних вправ

Тисячі вправ, відібраних спільнотою, з описами, цільовими групами м'язів та демонстраційними зображеннями, синхронізовані з основного каталогу wger.de.

Планування тренувань

Створюйте структуровані програми з підходами, повтореннями, вагою та періодами відпочинку, а потім відстежуйте прогрес від тренування до тренування за допомогою графіків.

Облік харчування

Плануйте прийоми їжі відповідно до цільових показників макроелементів та калорій за допомогою бази даних продуктів, що піддається пошуку, щоденних журналів прийомів їжі та генерації списку покупок.

Відстеження ваги

Записуйте вагу тіла, виміри та фотографії прогресу з часом за допомогою графіків тенденцій, які підкреслюють довгострокові зміни.

Нативні мобільні додатки

Безкоштовні супутні програми для iOS та Android підключаються до вашого самостійно розміщеного інстансу для запису тренувань у спортзалі без браузера.

Багатокористувацький з API

Облікові записи для кожного користувача з можливістю гостьового входу, а також комплексний REST API для користувацьких панелей, інтеграцій та інструментів коучингу.

Чому варто запускати wger у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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