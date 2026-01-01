Розгорніть wger в один клік.
Самостійно розміщений трекер для фітнесу та тренувань з базою даних вправ, обліком харчування та відстеженням ваги для спортсменів та тренерів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою wger
wger — це фітнес-трекер і трекер тренувань з відкритим вихідним кодом, який поєднує комплексну базу даних вправ, структуроване планування тренувань, відстеження харчування та моніторинг ваги тіла в одній самостійно розміщеній програмі Django. Він постачається з каталогом тисяч вправ, створеним спільнотою, з описами, цільовими м'язами та демонстраційними зображеннями, і поєднується з нативними мобільними додатками для iOS та Android, щоб спортсмени могли реєструвати тренування та прийоми їжі прямо в спортзалі.
Самостійне розміщення wger на вашому VPS зберігає особисті дані тренувань — тренування, вимірювання тіла, записи про їжу та графіки прогресу — на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фітнес-SaaS. Платформа підтримує кількох користувачів з приватними обліковими записами, додаткові гостьові входи для пробного використання та комплексний REST API для власних інформаційних панелей або інтеграції зі сторонніми програмами.
Ключові характеристики wger
База даних вправ
Тисячі вправ, відібраних спільнотою, з описами, цільовими групами м'язів та демонстраційними зображеннями, синхронізовані з основного каталогу wger.de.
Планування тренувань
Створюйте структуровані програми з підходами, повтореннями, вагою та періодами відпочинку, а потім відстежуйте прогрес від тренування до тренування за допомогою графіків.
Облік харчування
Плануйте прийоми їжі відповідно до цільових показників макроелементів та калорій за допомогою бази даних продуктів, що піддається пошуку, щоденних журналів прийомів їжі та генерації списку покупок.
Відстеження ваги
Записуйте вагу тіла, виміри та фотографії прогресу з часом за допомогою графіків тенденцій, які підкреслюють довгострокові зміни.
Нативні мобільні додатки
Безкоштовні супутні програми для iOS та Android підключаються до вашого самостійно розміщеного інстансу для запису тренувань у спортзалі без браузера.
Багатокористувацький з API
Облікові записи для кожного користувача з можливістю гостьового входу, а також комплексний REST API для користувацьких панелей, інтеграцій та інструментів коучингу.
Чому варто запускати wger у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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