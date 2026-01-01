wger — це фітнес-трекер і трекер тренувань з відкритим вихідним кодом, який поєднує комплексну базу даних вправ, структуроване планування тренувань, відстеження харчування та моніторинг ваги тіла в одній самостійно розміщеній програмі Django. Він постачається з каталогом тисяч вправ, створеним спільнотою, з описами, цільовими м'язами та демонстраційними зображеннями, і поєднується з нативними мобільними додатками для iOS та Android, щоб спортсмени могли реєструвати тренування та прийоми їжі прямо в спортзалі.

Самостійне розміщення wger на вашому VPS зберігає особисті дані тренувань — тренування, вимірювання тіла, записи про їжу та графіки прогресу — на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фітнес-SaaS. Платформа підтримує кількох користувачів з приватними обліковими записами, додаткові гостьові входи для пробного використання та комплексний REST API для власних інформаційних панелей або інтеграції зі сторонніми програмами.