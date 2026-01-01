Kimai — це зрілий застосунок для обліку часу з відкритим вихідним кодом, який надає фрилансерам, агенціям та компаніям надійний спосіб реєструвати оплачувані години, керувати клієнтськими проєктами та створювати точні рахунки-фактури. Завдяки чистому вебінтерфейсу, підтримці кількох користувачів та дозволам на основі ролей, він масштабується від сольного розробника, який відстежує власний час, до агенції, що координує десятки членів команди для багатьох клієнтів.

На відміну від SaaS-інструментів для обліку часу, які стягують плату за місце, самостійний хостинг Kimai на власному VPS означає відсутність регулярних абонентських платежів та повне володіння вашими записами часу та платіжними даними. Цей шаблон включає MySQL для надійного, готового до використання у виробництві сховища.