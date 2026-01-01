Розгорніть Kimai в один клік.
Безплатна платформа з відкритим вихідним кодом для обліку часу для фрилансерів, агенцій і команд для обліку оплачуваних годин та створення рахунків.
Виберіть тариф VPS для Kimai
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kimai
Kimai — це зрілий застосунок для обліку часу з відкритим вихідним кодом, який надає фрилансерам, агенціям та компаніям надійний спосіб реєструвати оплачувані години, керувати клієнтськими проєктами та створювати точні рахунки-фактури. Завдяки чистому вебінтерфейсу, підтримці кількох користувачів та дозволам на основі ролей, він масштабується від сольного розробника, який відстежує власний час, до агенції, що координує десятки членів команди для багатьох клієнтів.
На відміну від SaaS-інструментів для обліку часу, які стягують плату за місце, самостійний хостинг Kimai на власному VPS означає відсутність регулярних абонентських платежів та повне володіння вашими записами часу та платіжними даними. Цей шаблон включає MySQL для надійного, готового до використання у виробництві сховища.
Ключові характеристики Kimai
Облік тарифікованих годин
Запускайте та зупиняйте таймери або вводьте години вручну для будь-якого клієнта, проєкту чи діяльності для точного обліку виставлення рахунків.
Генерація рахунків
Створюйте рахунки безпосередньо з відстежених записів часу без експорту в окремий інструмент.
Детальна звітність
Фільтруйте звіти за користувачем, проєктом, клієнтом або діапазоном дат, щоб зрозуміти використання та підтримати виставлення рахунків клієнтам.
Розширюваність плагінів
Розширте Kimai за допомогою плагінів спільноти для власних робочих процесів, інтеграцій та додаткових форматів експорту.
Чому варто запускати Kimai у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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