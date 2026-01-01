Documenso – це альтернатива з відкритим кодом для DocuSign, створена для організацій, яким потрібні безпечні, юридично обов'язкові цифрові підписи без передачі контролю над конфіденційними документами сторонньому SaaS-провайдеру. Вона підтримує робочі процеси підписання кількома сторонами, шаблони документів та комплексні журнали аудиту, з чистим інтерфейсом, придатним для юридичних відділів, відділів кадрів та фінансових команд.

Самостійне розміщення Documenso на вашому VPS зберігає кожен документ, підпис та запис аудиту на вашій власній інфраструктурі. Відсутні комісії за кожен документ, жодних обмежень на зберігання, встановлених постачальником, і жодного ризику витоку даних через спільну платформу. Локальне керування сертифікатами та настроюваний SMTP гарантують, що процес підписання залишається повністю під вашим контролем.