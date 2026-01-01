Розгорніть Documenso в один клік.
Платформа для підписання документів з відкритим кодом для юридично обов'язкових цифрових підписів з повним правом власності на дані.
Виберіть тариф VPS для Documenso
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Documenso
Documenso – це альтернатива з відкритим кодом для DocuSign, створена для організацій, яким потрібні безпечні, юридично обов'язкові цифрові підписи без передачі контролю над конфіденційними документами сторонньому SaaS-провайдеру. Вона підтримує робочі процеси підписання кількома сторонами, шаблони документів та комплексні журнали аудиту, з чистим інтерфейсом, придатним для юридичних відділів, відділів кадрів та фінансових команд.
Самостійне розміщення Documenso на вашому VPS зберігає кожен документ, підпис та запис аудиту на вашій власній інфраструктурі. Відсутні комісії за кожен документ, жодних обмежень на зберігання, встановлених постачальником, і жодного ризику витоку даних через спільну платформу. Локальне керування сертифікатами та настроюваний SMTP гарантують, що процес підписання залишається повністю під вашим контролем.
Ключові характеристики Documenso
Багатостороннє підписання
Маршрутизуйте документи кільком підписантам послідовно або паралельно та відстежуйте статус завершення в режимі реального часу.
Комплексні журнали аудиту
Кожна дія реєструється з відмітками часу та IP-адресами, формуючи доказовий слід, необхідний для правових та регуляторних цілей.
Шаблони документів
Зберігайте часто використовувані структури документів як шаблони, щоб пришвидшити повторювані робочі процеси підписання, як-от договори та угоди про нерозголошення.
Локальне підписання сертифіката
Документи підписуються за допомогою локально керованого сертифіката, зберігаючи криптографічний процес повністю у вашій інфраструктурі.
Уведомления по электронной почте
Автоматичні нагадування та оновлення статусу інформують усі сторони без необхідності ручного контролю з боку відправників документів.
Чому варто запускати Documenso у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.