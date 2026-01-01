MediaGo — це завантажувач відео з відкритим вихідним кодом, який поєднує браузерний інтерфейс користувача з перевіреними часом рушіями, такими як yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE та BBDown. Він виявляє та зберігає потоки з плейлистів M3U8 та HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit та понад тисячі інших підтримуваних сайтів, а потім конвертує результат у будь-який формат або якість без окремого кроку ffmpeg.

Запуск MediaGo на власному VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкому, завжди доступному сервері, а не на вашому ноутбуці, а файли залишаються у сховищі, яке ви контролюєте. Супутнє розширення для браузера та HTTP API дозволяють надсилати посилання з будь-якого пристрою в ту саму чергу, з керуванням завданнями, прогресом та історією, доступними через чисту веб-панель.