Розгортання MediaGo в один клік.
Самохостинговий відео-сніфер та завантажувач, який захоплює M3U8, HLS, YouTube, Bilibili та 1000+ інших сайтів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MediaGo
MediaGo — це завантажувач відео з відкритим вихідним кодом, який поєднує браузерний інтерфейс користувача з перевіреними часом рушіями, такими як yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE та BBDown. Він виявляє та зберігає потоки з плейлистів M3U8 та HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit та понад тисячі інших підтримуваних сайтів, а потім конвертує результат у будь-який формат або якість без окремого кроку ffmpeg.
Запуск MediaGo на власному VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкому, завжди доступному сервері, а не на вашому ноутбуці, а файли залишаються у сховищі, яке ви контролюєте. Супутнє розширення для браузера та HTTP API дозволяють надсилати посилання з будь-якого пристрою в ту саму чергу, з керуванням завданнями, прогресом та історією, доступними через чисту веб-панель.
Ключові характеристики MediaGo
M3U8 і HLS сніфер
Виявляйте та завантажуйте сегментовані потоки з будь-якої вебсторінки, включно із захопленнями прямих трансляцій без DRM та плейлистами на вимогу.
рушій yt-dlp
Вбудована підтримка yt-dlp завантажує відео з YouTube, Twitter, Instagram, Reddit та понад тисячі інших підтримуваних сайтів одразу після встановлення.
Bilibili завантажувач
Нативна інтеграція BBDown завантажує відео з Bilibili, даньмаку, субтитри та високоякісні аудіодоріжки, недоступні для більшості звичайних завантажувачів.
Розширення браузера
Розширення для Chrome і Firefox виявляє відео на будь-якій сторінці та ставить їх у чергу на вашому сервері одним кліком.
Перетворення формату у застосунку
Перетворюйте завантажені файли в інші формати або якості за допомогою вбудованого конвеєра ffmpeg, не виходячи з панелі керування.
HTTP API та автоматизація
Повний REST API дозволяє скриптам, ШІ-асистентам та стороннім інструментам створювати завдання, запитувати прогрес та керувати чергою завантажень.
Чому варто запускати MediaGo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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