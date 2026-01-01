NSQ — це розподілена платформа обміну повідомленнями в реальному часі, спочатку розроблена в Bitly для обробки мільярдів повідомлень на день. На відміну від традиційних брокерів, NSQ працює як децентралізований кластер невеликих демонів — немає єдиного вузького місця брокера, головного вузла та спільного стану — тому виробники та споживачі можуть масштабуватися горизонтально без переналаштування.

Самостійне розміщення NSQ на власному VPS зберігає високооб'ємні потоки подій, телеметрію та конвеєри асинхронних завдань у вашій інфраструктурі без плати за повідомлення та без обмежень керованих сервісів. Вбудована веб-адміністративна панель забезпечує видимість у реальному часі тем, каналів та швидкості повідомлень, тоді як служба виявлення lookupd усуває необхідність у жорстко закодованих адресах брокерів у вашому парку.