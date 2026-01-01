Розгорніть NSQ в один клік.
Розподілена платформа обміну повідомленнями в реальному часі, розроблена для відмовостійкості та високопродуктивної потокової передачі даних у великих масштабах.
Виберіть тариф VPS для NSQ
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NSQ
NSQ — це розподілена платформа обміну повідомленнями в реальному часі, спочатку розроблена в Bitly для обробки мільярдів повідомлень на день. На відміну від традиційних брокерів, NSQ працює як децентралізований кластер невеликих демонів — немає єдиного вузького місця брокера, головного вузла та спільного стану — тому виробники та споживачі можуть масштабуватися горизонтально без переналаштування.
Самостійне розміщення NSQ на власному VPS зберігає високооб'ємні потоки подій, телеметрію та конвеєри асинхронних завдань у вашій інфраструктурі без плати за повідомлення та без обмежень керованих сервісів. Вбудована веб-адміністративна панель забезпечує видимість у реальному часі тем, каналів та швидкості повідомлень, тоді як служба виявлення lookupd усуває необхідність у жорстко закодованих адресах брокерів у вашому парку.
Ключові характеристики NSQ
Децентралізована топологія
Запускайте демони nsqd, розташовані разом з виробниками, і використовуйте nsqlookupd для виявлення — без єдиної точки відмови та без центрального брокера, який би обмежував пропускну здатність.
Доставка щонайменше один раз
Постійні черги повідомлень з переповненням на диск гарантують, що повідомлення витримають збої споживачів та піковий трафік без втрати подій.
Розгалуження каналу
Теми транслюються на кілька незалежних каналів, дозволяючи різним групам споживачів обробляти один і той же потік подій паралельно без координації.
UI адміністратора реального часу
Веб-панель nsqadmin відображає поточні показники повідомлень, глибину для кожного каналу та статистику для кожного вузла, щоб ви могли усувати несправності потоків без інструментів командного рядка.
HTTP та TCP клієнти
Нативні клієнтські бібліотеки на Go, Python, Java, Node.js та інших, плюс простий HTTP API для публікації — інтегруйте з будь-якої мови без спеціального протоколу.
Чому варто запускати NSQ у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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