Розгорніть Open WebUI в один клік.
Самостійно розміщений інтерфейс чату зі ШІ з RAG, підтримкою кількох моделей та повною конфіденційністю — жодні дані не залишають ваш сервер.
Виберіть тариф VPS для Open WebUI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open WebUI
Open WebUI — це комплексний, самостійно розміщуваний веб-інтерфейс для великих мовних моделей, що працює з Ollama, OpenAI та будь-яким сумісним з OpenAI API. Маючи понад 140 000 зірок на GitHub, він став провідною альтернативою з відкритим вихідним кодом хмарним чат-сервісам ШІ, пропонуючи сучасний досвід, схожий на ChatGPT, з конфіденційністю та контролем самостійного розміщення.
Вбудована генерація з доповненим пошуком (Retrieval Augmented Generation) дозволяє створювати бази знань з ваших власних документів, щоб ШІ міг відповідати на запитання з контекстом з ваших даних. Голосові дзвінки, генерація зображень, інтеграція веб-пошуку та виклик функцій Python доповнюють набір функцій, який охоплює як окремих дослідників, команди розробників, так і підприємства, що дбають про конфіденційність.
Ключові характеристики Open WebUI
Підтримка кількох LLM
Підключайтеся до Ollama, OpenAI або будь-якого API, сумісного з OpenAI, і перемикайтеся між моделями в одній розмові.
Документ RAG
Завантажте документи, щоб створити базу знань, і дозвольте ШІ відповідати на запитання, використовуючи контекст безпосередньо з ваших файлів.
Інтеграція веб-пошуку
Отримуйте інформацію в реальному часі від 15+ постачальників пошуку безпосередньо в розмови з ШІ, не виходячи з інтерфейсу.
Генерація голосу і зображень
Вбудоване перетворення мовлення в текст, тексту в мовлення та генерація зображень за допомогою DALL-E, ComfyUI та AUTOMATIC1111.
Корпоративна Аутентификація
Підтримка LDAP, SCIM 2.0 та OAuth разом з контролем доступу на основі ролей для розгортання в командах та організаціях.
Чому варто запускати Open WebUI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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