Open WebUI — це комплексний, самостійно розміщуваний веб-інтерфейс для великих мовних моделей, що працює з Ollama, OpenAI та будь-яким сумісним з OpenAI API. Маючи понад 140 000 зірок на GitHub, він став провідною альтернативою з відкритим вихідним кодом хмарним чат-сервісам ШІ, пропонуючи сучасний досвід, схожий на ChatGPT, з конфіденційністю та контролем самостійного розміщення.

Вбудована генерація з доповненим пошуком (Retrieval Augmented Generation) дозволяє створювати бази знань з ваших власних документів, щоб ШІ міг відповідати на запитання з контекстом з ваших даних. Голосові дзвінки, генерація зображень, інтеграція веб-пошуку та виклик функцій Python доповнюють набір функцій, який охоплює як окремих дослідників, команди розробників, так і підприємства, що дбають про конфіденційність.