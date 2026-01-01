ZITADEL – це хмарна платформа для керування ідентифікацією та доступом з відкритим кодом, яка забезпечує автентифікацію, авторизацію та керування користувачами для сучасних застосунків. Вона підтримує OIDC, OAuth 2.0, SAML та ключі доступу (passkeys) з коробки, що робить її повноцінною самостійно розміщуваною альтернативою Auth0, Keycloak або AWS Cognito.

Самостійне розміщення ZITADEL на власному VPS дає вам повний контроль над даними користувачів, вимогами відповідності та потоками автентифікації без плати за кожного користувача або прив'язки до постачальника. Її архітектура, керована подіями, забезпечує повний, незмінний журнал аудиту всіх операцій з ідентифікацією.