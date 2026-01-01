Розгорніть ZITADEL за допомогою встановлення в один клік.
Платформа інфраструктури ідентифікації з відкритим кодом для автентифікації, єдиного входу (SSO) та керування користувачами у всіх ваших застосунках.
Виберіть тариф VPS для ZITADEL
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ZITADEL
ZITADEL – це хмарна платформа для керування ідентифікацією та доступом з відкритим кодом, яка забезпечує автентифікацію, авторизацію та керування користувачами для сучасних застосунків. Вона підтримує OIDC, OAuth 2.0, SAML та ключі доступу (passkeys) з коробки, що робить її повноцінною самостійно розміщуваною альтернативою Auth0, Keycloak або AWS Cognito.
Самостійне розміщення ZITADEL на власному VPS дає вам повний контроль над даними користувачів, вимогами відповідності та потоками автентифікації без плати за кожного користувача або прив'язки до постачальника. Її архітектура, керована подіями, забезпечує повний, незмінний журнал аудиту всіх операцій з ідентифікацією.
Ключові характеристики ZITADEL
Єдиний вхід
Централізуйте автентифікацію для всіх ваших застосунків за допомогою підтримки OIDC та SAML, надаючи користувачам єдиний вхід для всього, до чого вони отримують доступ.
Автентифікація Passkey
Увімкніть безпарольний вхід за допомогою ключів доступу WebAuthn та апаратних ключів безпеки для захищеного від фішингу доступу без облікових даних.
Нативна мультиорендність
Керуйте кількома організаціями та застосунками з одного екземпляра ZITADEL з повною ізоляцією між орендарями та брендуванням для кожної організації.
Незмінний журнал аудиту
Архітектура, керована подіями, записує кожну операцію ідентифікації як незмінну подію, забезпечуючи журнали відповідності для вимог SOC 2 та GDPR.
Федерація ідентичності
Підключіть Google, GitHub, Microsoft та власні провайдери OIDC, щоб користувачі могли увійти за допомогою своїх наявних облікових записів у всьому вашому стеку.
Чому варто запускати ZITADEL у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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